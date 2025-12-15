De los antiguos cines al verso contemporáneo: Norbanova llena Cáceres de literatura antes de Navidad

La Asociación Cultural Norbanova ha programado para los días previos a la Navidad las últimas actividades literarias del año en Cáceres, en colaboración con el Grupo Editorial Sial Pigmalión. El ciclo, integrado en el Aula de la Palabra, ha ofrecido al público un recorrido por distintos géneros y miradas, con presentaciones de ensayo, narrativa y poesía en algunos de los principales espacios culturales de la ciudad.

La programación ha comenzado el miércoles 17 de diciembre, a las 19.30 horas, con la presentación del libro Los antiguos cinematógrafos de la provincia de Cáceres. Edificios para el recuerdo de un patrimonio olvidado, de la profesora e investigadora Angelika García Manso. El acto se ha celebrado en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino/M. Brey y ha contado con la participación del profesor Francisco Javier Pizarro Gómez y del editor Basilio Rodríguez Cañada.

Angélika Garcia Manso. / El Periódico

García Manso, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, ha reunido en esta obra el resultado de un amplio trabajo de campo centrado en la documentación de los antiguos cines de la provincia cacereña, un patrimonio arquitectónico y cultural que, según se ha expuesto, ha quedado en gran medida olvidado. Su trayectoria investigadora ha estado vinculada de forma constante a la relación entre el cine y las artes, así como al estudio de los espacios cinematográficos.

Basilio Rodríguez Cañada. / El Periódico

El ciclo ha continuado el jueves 18 de diciembre, también a las 19:30 horas y en la Biblioteca Pública, con la presentación de Las vidas (im) posibles de Miguel de Cervantes, del escritor y editor Basilio Rodríguez Cañada. La obra, presentada recientemente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), ha sido comentada en Cáceres con la intervención del profesor Francisco Javier Pizarro Gómez y del escritor Mervyn Samuel, además del propio autor.

Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, ha desarrollado una extensa trayectoria como editor, poeta y gestor cultural, con una obra reconocida internacionalmente y traducida a numerosos idiomas. En este libro, ha abordado la figura de Cervantes desde una perspectiva literaria que explora distintas posibilidades vitales y narrativas en torno al autor del Quijote.

El cierre de este periplo literario prenavideño ha llegado el viernes 19 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Salón de Actos del Palacio de la Isla, con la presentación del poemario Umbral de agua y sombra, de Jesús M. Gómez y Flores. El autor ha completado con este título un recorrido iniciado en su anterior obra Tránsitos, incorporando nuevos textos poéticos y material gráfico.

Umbral de agua y sombra. / El Periódico

Gómez y Flores, doctor en Derecho y magistrado, es miembro fundador de la Asociación Cultural Norbanova y coordinador de su sección editorial. A lo largo de los años ha desarrollado una intensa labor de promoción cultural en Cáceres, vinculada a iniciativas como el Aula de la Palabra y la Revista de Literatura y Creación Norbania, además de una prolífica producción poética reconocida con premios internacionales.

Desde la Asociación Cultural Norbanova se ha agradecido la asistencia del público y la colaboración en la difusión de estas actividades, con las que se ha puesto el broche cultural al año en la ciudad antes de las fiestas navideñas.