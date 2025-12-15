Antonio Pariente, desde Cáceres: De sana doctrina y de elecciones

Hace una semanas falleció en Coria un sacerdote diocesano amigo (más amigo de otro sacerdote amigo mío), que estaba muy preocupado porque el papa Francisco, en mas de una ocasión, había puesto en peligro la sana doctrina de la Iglesia. Esta opinión comprensible en nuestro entrañable Miguel, no lo es tanto en otros muchos más jóvenes que están en esta misma linea de opinión.

¿A qué viene esto Don Antonio? La comisión (presidida por el cardenal Petrocchi) formada por Francisco en 2020 para estudiar la posibilidad de admitir mujeres a la ordenación de diáconos (orden que precede al sacerdocio), ha emitido su informe hace unos días y concluye que por el momento queda excluida la posibilidad de un diaconado femenino en la Iglesia católica. No se puede decir que sea un portazo definitivo, pero para las teólogas y teólogos que han estudiado el asunto ha sido una demostración de lo que le cuesta a la iglesia dar pasos en estas cuestiones doctrinales.

La proposición que aparece en el documento final del Sínodo de la Sinodalidad que hace relación con el tema dice textualmente "...la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal permanece abierta. Este discernimiento necesita continuar" (párrafo 60).

Como a los cristianos protestantes la tradición les importa un comino, para ellos no hay ningún problema, ya tienes mujeres sacerdotisas y hasta obispas. Y ¿por qué para los cristianos católicos no?, os lo acabo de decir, la tradición (la sana doctrina) es determinante. No hay consenso y por lo tanto no hay nada que hacer, por ahora. Las páginas web mas conservadoras (infovaticana entre ellas) han aplaudido con las orejas.

Nos hemos quedado sin saber que es lo que pensaría Francisco, pero como dijo aquel "harían falta diez papados seguidos con el espíritu de la revolución del papa argentino, para que esa revolución tomara cuerpo". Por lo tanto, habrá que esperar sentados.

Por otro lado, llevo oyendo y viendo noticias sobre y de Extremadura como nunca, quitando el Womad no aparecemos en los telediarios ni en broma, si acaso para malas noticias. Pero desde la convocatoria de elecciones para el 21, la cosa ha cambiado como de la noche al día.

No sé si María Guardiola y sus consejeros eran conscientes de esto cuando las convocaron. Y no digamos el domingo electoral, la palabra Extremadura y el protagonismo de los que nos acerquemos a votar será de Óscar. Parece que lo que digamos será decisivo por una vez. Biennn!!! A pesar de que el debate de anoche fuera una castaña, lo importante es lo que vendrá.

¡Mucho ánimo para todos!