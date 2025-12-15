Somos Cáceres critica la zona de bajas emisiones del ayuntamiento y pide su rectificación

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha calificado de “nefasta” la zona de bajas emisiones (ZBE) diseñada por el gobierno municipal del Partido Popular. Según Raquel Iglesias, presidenta del partido, el proyecto presenta graves deficiencias y necesita ser revisado.

Iglesias ha denunciado que el gobierno municipal no ha consultado a los sectores afectados antes de implementar esta medida, considerada clave para la movilidad y la sostenibilidad urbana de la ciudad. “El proyecto de ZBE ignora la realidad actual del transporte público y se limita a imponer restricciones de vehículos en la zona monumental, cuando debería ser una herramienta para una ciudad más verde y accesible”, aseguró la dirigente política.

Objetivos no cumplidos

Según Somos Cáceres, la ZBE diseñada por el Ayuntamiento de Cáceres no cumple con los objetivos de reducir la contaminación y el ruido, ni de crear espacios urbanos más seguros para los peatones. Por el contrario, afirman que el plan demuestra una falta de comprensión y ausencia de un modelo urbano coherente.

Raquel Iglesias también ha valorado de forma crítica la gestión del alcalde Rafa Mateos, señalando que su administración “está vacía de contenido y deja mucho que desear” en la planificación y ejecución de políticas de movilidad sostenible.

La formación política ha solicitado formalmente al gobierno municipal una rectificación del proyecto, con la participación de los colectivos afectados y una revisión de sus medidas, para garantizar que la ZBE cumpla con los objetivos de sostenibilidad y accesibilidad que motivaron su creación.