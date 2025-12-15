Desde Cáceres hasta Santiago: Kast gana en Chile y la democracia resiste

Y ganó Kast. El candidato de extrema derecha venció en la segunda vuelta de las elecciones chilenas con claridad a la de izquierdas Jeannette Jara, la esperanza perdida en medio de las quejas por la migración, el crimen organizado o la economía en este país de América del Sur. Pero, por encima de todo eso, Santiago de Chile me recordó hoy por su salud democrática a nuestra España querida en un día de votaciones.

Los colegios electorales registraban los votos marcados con una rayita a favor de alguno de los dos candidatos y sellados con una pegatina verde que luego se cortaba para hacer el escritunio. Estuve en el Estadio Nacional donde perdí la cuenta de las mesas electorales, donde se cantaba a viva voz si el voto era de Jara o de Kast. Militares uniformados y policías -aquí les llaman carabineros formalmente y pacos despectivamente- custodiaban los accesos en medio de una normalidad absoluta en el barrio de Ñuñoa, otra zona del centro de Santiago de Chile donde una vivienda de dos habitaciones puede costarte 500 euros como mínimo.

PI STUDIO

Es domingo por la tarde y el parque de esta zona podría parecerse al de cualquier ciudad europea, con mercadillo de arte y discos, niños jugando y restaurantes con terrazas al sol.

Estadio Nacional

En el Estadio Nacional, centro de detenciones y tortura durante la dictadura de Pinochet, aún queda la memoria de los miles de perseguidos por sus ideas. El vomitorio 8 está cerrado, es oscuro y recuerda donde les encerraron antes de que las caravanas de la muerte se encargaran de hacerlos desaparecer. Hoy todavía les siguen buscando. Mis amigos chilenos me cuentan emocionados un concierto en el 90 que significó el comienzo de la democracia. Una placa recuerda que Sidnear Connor, Sting o Peter Gabriel, entre otros, cantaron aquellos 12 y 13 de octubre. Los Ronaldos y Luz Casal vinieron de España. "Chile... un abrazo a la esperanza" lo titularon. Aquí vinieron durante años los familiares a buscar cada mañana con desesperación a los suyos para saber si estaban vivos. Cada 11 de septiembre les traen flores para no olvidar.

Ya ha anochecido y mientras cruzamos por delante del palacio de la Moneda, sede del Gobierno, los ganadores cantan victoria en forma de claxón. La radio habla de la respuesta en la calle y las fuerzas especiales se han desplegado ya. Chile comienza otra etapa. La polarización también ha llegado aquí. Como en Europa. Como en España.