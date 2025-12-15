Infraestructuras
El imponente nuevo recinto energético de Cáceres ya tiene construida su primera fase y estará listo al 100% este verano
Las obras de la planta piloto del CIIAE, un almacén anexo y el vial de acceso desde el campus universitario ya se han entregado. Aún restan la incubadora de empresas y el edificio principal
Cáceres va a contar a partir del próximo verano con nuevo e imponente recinto tecnológico que va a revolucionar por completo el mapa del almacenamiento energético no solo a nivel nacional, sino también mundial. Las obras del futuro Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) que se está construyendo en las instalaciones de El Cuartillo van como un tiro y la previsión es que concluyan incluso antes del plazo.
Primera fase
En la mañana de este lunes se ha producido la entrega de la primera fase de la construcción. La UTE (Unión Temporal de Empresas) que se está encargando de las obras, compuesta por las firmas Sacyr y Gévora, ya ha concluido el edificio de la planta piloto, un almacén anexo y el vial de acceso desde el campus universitario y las han entregado a la Junta de Extremadura. Aún restan la incubadora de empresas y el edificio principal.
Por partes
Las instituciones han aprovechado la recepción para visitar el impresionante recinto. Solo en el inmueble de planta piloto hay una parte de talleres de investigación y otra zona administrativa. Tiene capacidad para unos 43 investigadores, numerosas salas de amplia superficie, un espacio para impresión 3D y 2.000 kilovatios de potencia eléctrica, el equivalente a lo que necesitan unas 400 viviendas.
A la cita han acudido la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta, María Mercedes Vaquera; el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el delegado de obras de la UTE, Juan Luis Vergara; el coordinador general de las obras y adquisición de equipamiento, Francisco José Díaz; así como representantes de las firmas encargadas de la construcción.
Buen ritmo de las obras
La gran noticia con respecto al CIIAE es que las obras llevan buen ritmo, y la previsión es que estén concluidas en plazo. Cabe recordar que se debían concluir el próximo 30 de junio. Para esa fecha, salvo problemas de fuerza mayor, ya tendría que estar todo equipado. El objetivo es que, durante los meses del próximo verano, los científicos comiencen a trasladarse desde su sede provisional en la Escuela Politécnica al macrocomplejo energético. Cabe destacar que, actualmente, ya hay 108 investigadores de 26 nacionalidades diferentes.
