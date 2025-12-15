'La mitra roja': la nueva novela que rinde homenaje a la figura del obispo de Coria y a las mujeres extremeñas

La primera novela histórica de José Manuel Robledo Vinagre, La mitra roja, nace de su pasión por la historia, el impacto y la intriga del asesinato de Juan Álvarez de Castro, obispo de Coria y mártir de la Guerra de la Independencia. Un obispo que, teniendo ya una edad avanzada, se retiró en Hoyos, en la casa de su sobrina, he aquí la conexión entre ambas localidades, relación que también comparte con el escritor: "Yo soy de Coria, pero llevo viviendo en Hoyos más de 20 años".

Esa unión geográfica y emocional despertó en él un interés que lo ha acompañado durante años. "Siempre me ha llamado mucho la atención la figura de este mártir de la patria y de la fe. Lo que más me impactó fue la forma en la que le mataron los franceses, siendo la figura que era y que, a pesar de ello, nunca apareciera el cadáver. Es evidente que se le enterró con premura y evitando que lo encontraran los soldados franceses, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo nadie nunca señaló el cadáver del obispo para entregarle las obsequias correspondientes?".

José Mnauel Robledo Vinagre con su libro en el Obispado de Coria-Cáceres, en Cáceres. / Carlos Gil / CARLOS GIL

La portada de la novela no es pura casualidad, él mismo lo reconoce: "Tenía muy claro que tenía que colocar al obispo de rojo, con el báculo, como se supone que lo enterraron, según los documentos históricos".

Prioridad al rigor histórico

Detrás de esta novela hay un proceso arduo y prolongado. El autor detalla que tras 5 años formándose, e indagando en la historia, dejó a un lado la investigación, "que al final es un pozo sin fondo, y ahí, animado por mi profesor, empecé a escribir". Sin embargo, la falta de documentos, agravada por la destrucción del patrimonio provocada por el ejército francés, lo obligó a completar huecos oscuros desde la escritura creativa: "La verdad que, en la historia, he tenido que novelar muchos aspectos que están oscuros, o muchos puntos muertos que no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Pero siempre desde el rigor histórico, y acercándome al personaje con todo el respeto que se merece".

'La mitra roja', el libro de José Manuel Robledo Vinagre. / Carlos Gil / CARLOS GIL

La estructura de La mitra roja responde a un enfoque casi costumbrista, que Robledo vincula a la tradición literaria del siglo XIX. "Es una novela con un estilo galdosiano, guardando las distancias entre él y yo por supuesto, pero sí que es verdad que he intentado conseguir ese efecto que él provocaba con sus novelas. Es decir, no hay un número concreto de protagonistas principales, sino que lo que intento es perfilar una sociedad en conjunto del momento. Es decir, hay un montón de situaciones de la vida diaria y cotidiana que he intentado describir con más o menos fortuna".

La incógnita resurge dos siglos después

La novela se abre en el presente, en pleno 2025. Con obras en la iglesia de Hoyos, cuando se activa una búsqueda que lleva más de dos siglos sin resolverse: "Al obispo han intentado buscarle en varias ocasiones, el último intento fue en los años 90, y no encontraron nada".

La narración viaja entonces al pasado, justo después del levantamiento de 1808, momento en el que tres peregrinos: un fraile franciscano, un caballero anciano y una curandera inician su peregrinación a Santiago de Compostela por la Ruta de la Plata. Los fieles deciden desviarse, entonces, en Coria para venerar el sagrado mantel de la última cena, sin conocer que fue este mismo obispo el que retiró el mantel de la exposición pública. Cuando descubren que no pueden venerarlo, parten hacia Hoyos en busca del obispo, enlazando así sus destinos con los acontecimientos de la guerra.

El misterio de la tumba sigue alimentando teorías. Además de la teoría oficial, la de la Iglesia, existen muchas otras teorías sobre el entierro del obispo, algunas dicen que puede estar en un convento, otras en el huerto de su sobrina. Fue enterrado con todo su terno inclusive la mitra, "la mitra roja tiene mucha simbología, es el peso de la mitra, el peso de su mandato".

Los archivos históricos confirman el compromiso político y espiritual del obispo, una figura honorable y comprometida con los más necesitados. Robledo detalla también la dimensión más humana del obispo: "Llegó al obispado y recortó gastos, puso a funcionar un orfanato con niños expósitos, creó un hospital en Hoyos y también mandó construir casas escuela para los niños".

Extremadura y la mujer extremeña

La mitra roja también es un recorrido por paisajes y costumbres extremeñas. "Yo trabajo mucho la descripción en esa peregrinación voy describiendo la dehesa de la época". Acompañando el inicio de cada capítulo con fotografías propias del autor, el escritor consigue contextualizar y situar al lector en el escenario correspondiente.

Robledo concede un peso muy especial a las mujeres de la época. "En esa época los pueblos se vaciaron de hombres, todos iban a la guerra. Entonces el papel de las madres y abuelas, y su ingenio durante los tiempos convulsos, queda claramente reflejado".

La mitra roja se presenta el 19 de diciembre en Coria y el 23 en Plasencia, en el espacio Las Claras. Estará disponible en librerías y plataformas online a partir del 15 de diciembre. El autor resume su experiencia con humildad: "He hecho humildemente este trabajo, pero sigo aprendiendo, es mi primera novela". Y ya piensa en lo que vendrá: "Esto engancha".