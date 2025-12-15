Caja Rural de Extremadura endulza la Navidad de cientos de familias de Cáceres con 2.000 tabletas de turrón

Caja Rural de Extremadura entrega 2.000 tabletas de turrón al Banco de Alimentos de Cáceres para su distribución entre familias vulnerables de la provincia con motivo de la campaña navideña.

La actuación se enmarca en la colaboración continuada que la entidad financiera mantiene con el Banco de Alimentos de Cáceres, con aportaciones periódicas en función de las necesidades detectadas por la organización social.

En esta ocasión, la donación incluye, a partes iguales, turrón duro, blando y de chocolate, productos que complementan los lotes que se reparten durante las fechas navideñas. En el acto de entrega participan el director de la oficina urbana de Cáceres de Caja Rural de Extremadura, Javier Expósito, y el presidente del Banco de Alimentos de Cáceres, Juan Carlos Fernández Rincón.

Desde la entidad financiera se subraya que estas entregas forman parte de una línea de apoyo sostenida a los bancos de alimentos de la región, que se mantiene durante todo el año y se refuerza en periodos de mayor demanda.

Caja Rural de Extremadura recuerda que también colabora en campañas específicas de recogida de alimentos básicos y atiende necesidades puntuales de la red asistencial, como la entrega de 20.000 litros de leche realizada este mismo año.