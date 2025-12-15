Gastronomía
Los nuevos sabores y Soletes lusos más próximos a Cáceres
Portugal acaba de estrenar sus primeros Soletes, reconociendo a 285 establecimientos del país vecino; muchos de ellos en Lisboa o lugares más remotos como Faro, pero también cercanos: como en Évora y los ‘castelos’
Portugal acaba de estrenar sus primeros Soletes, reconociendo a 285 establecimientos del país vecino; muchos de ellos en Lisboa o lugares más remotos como Faro, pero también en Évora y los ‘castelos’ (Castelo de Vide y Castelo Branco); municipios más próximos a Cáceres y con precios más ajustados, sin perder el sabor alentejano o de la Beira Baixa.
Son lugares asequibles pero con encanto y auténticos, donde la comida sabe a territorio y las mesas se llenan de historias.
Castelo Branco
En Castelo Branco destaca la Taberna Manjar do Ramos, «un homenaje sin complejos a la cocina tradicional portuguesa: hígado, corazón, riñones, mollejas o los famosos ‘segredos’ servidos dentro de un cálido bolo do caco», según destaca este Solete de la Guía Repsol.
Moderno, cómodo y perfecto para grupos, Tábuas.Come (también en Castelo Branco) apuesta por platos para compartir donde los sabores portugueses se reinterpretan con toques contemporáneos. «Carnes excelentes, opciones vegetarianas bien pensadas y una carta que invita a probarlo todo. Ideal para quienes buscan una cocina portuguesa puesta al día».
La Padaria Montalvão «es una institución en la región» y en Castelo Branco. Pasteles, galletas, bizcochos y toda clase de caprichos artesanos salen a diario de sus hornos con la misma calidad desde hace décadas. «Su Roscón de Reyes, que cada año cruza fronteras gastronómicas, es ya una referencia».
Évora
Viajamos al Alentejo, a Évora, para descubrir Botequim da Mouraria: un pequeño restaurante, casi secreto, que tiene solo nueve plazas en la barra. «La experiencia es íntima y profundamente alentejana. Entre los platos estrella: solomillo de cerdo negro, huevos revueltos con espárragos trigueros y «un bacalao casero que conquista».
Quien prueba las bifanas del Charme sabe que pocas se comparan. «Cocinadas con calma y sabor, como manda la tradición alentejana, son la estrella de un local donde el tiempo parece ir más despacio».
A los pies del Templo Romano de Diana, el Quiosque Jardim Diana es un 'regalino' para los sentidos. Terraceo, repostería «excelente, buen café y cervezas frías» para disfrutar del paisaje monumental de Évora. Un lugar ideal para una pausa en pleno centro histórico.
En el complejo enoturístico de uno de los productores más populares del Alentejo, este ‘wine bar’ invita a descubrir vinos de Esporão acompañados de platos ligeros y de temporada. En el Wine Bar - Esporão «cada visita es distinta: la carta cambia con frecuencia, siempre vinculada al territorio y a los ritmos agrícolas del sur portugués».
Castelo de Vide
Por último, en Castelo de Vide ha recibido un Solete-reclamo el Barona Craft Beer House: parada imprescindible para los amantes de la cerveza. Aquí nacen y se sirven sus cervezas artesanas más reconocidas: la Entruda (ácida y vibrante), la Seara (lager limpia y refrescante) y ediciones estacionales como la invernal Boleima. Para acompañar: torresmos, tostadas o caracoles, a demanda de la temporada.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
- El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres