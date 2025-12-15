Los nuevos sabores y Soletes lusos más próximos a Cáceres

Portugal acaba de estrenar sus primeros Soletes, reconociendo a 285 establecimientos del país vecino; muchos de ellos en Lisboa o lugares más remotos como Faro, pero también en Évora y los ‘castelos’ (Castelo de Vide y Castelo Branco); municipios más próximos a Cáceres y con precios más ajustados, sin perder el sabor alentejano o de la Beira Baixa.

Son lugares asequibles pero con encanto y auténticos, donde la comida sabe a territorio y las mesas se llenan de historias.

Cocina de la Beira Baixa. / CEDIDA

Castelo Branco

En Castelo Branco destaca la Taberna Manjar do Ramos, «un homenaje sin complejos a la cocina tradicional portuguesa: hígado, corazón, riñones, mollejas o los famosos ‘segredos’ servidos dentro de un cálido bolo do caco», según destaca este Solete de la Guía Repsol.

Moderno, cómodo y perfecto para grupos, Tábuas.Come (también en Castelo Branco) apuesta por platos para compartir donde los sabores portugueses se reinterpretan con toques contemporáneos. «Carnes excelentes, opciones vegetarianas bien pensadas y una carta que invita a probarlo todo. Ideal para quienes buscan una cocina portuguesa puesta al día».

La Padaria Montalvão «es una institución en la región» y en Castelo Branco. Pasteles, galletas, bizcochos y toda clase de caprichos artesanos salen a diario de sus hornos con la misma calidad desde hace décadas. «Su Roscón de Reyes, que cada año cruza fronteras gastronómicas, es ya una referencia».

Uno de los platos estrella de la cocina alentejana. / CEDIDA

Évora

Viajamos al Alentejo, a Évora, para descubrir Botequim da Mouraria: un pequeño restaurante, casi secreto, que tiene solo nueve plazas en la barra. «La experiencia es íntima y profundamente alentejana. Entre los platos estrella: solomillo de cerdo negro, huevos revueltos con espárragos trigueros y «un bacalao casero que conquista».

Quien prueba las bifanas del Charme sabe que pocas se comparan. «Cocinadas con calma y sabor, como manda la tradición alentejana, son la estrella de un local donde el tiempo parece ir más despacio».

A los pies del Templo Romano de Diana, el Quiosque Jardim Diana es un 'regalino' para los sentidos. Terraceo, repostería «excelente, buen café y cervezas frías» para disfrutar del paisaje monumental de Évora. Un lugar ideal para una pausa en pleno centro histórico.

En el complejo enoturístico de uno de los productores más populares del Alentejo, este ‘wine bar’ invita a descubrir vinos de Esporão acompañados de platos ligeros y de temporada. En el Wine Bar - Esporão «cada visita es distinta: la carta cambia con frecuencia, siempre vinculada al territorio y a los ritmos agrícolas del sur portugués».

Castelo de Vide

Por último, en Castelo de Vide ha recibido un Solete-reclamo el Barona Craft Beer House: parada imprescindible para los amantes de la cerveza. Aquí nacen y se sirven sus cervezas artesanas más reconocidas: la Entruda (ácida y vibrante), la Seara (lager limpia y refrescante) y ediciones estacionales como la invernal Boleima. Para acompañar: torresmos, tostadas o caracoles, a demanda de la temporada.