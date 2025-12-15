La "pinza PSOE-Vox" obligará a prorrogar los presupuestos de Cáceres el 1 de enero

Malas noticias para Cáceres. La ciudad iniciará el año 2026 con el presupuesto prorrogado tras la paralización de las negociaciones del Equipo de Gobierno con los grupos de la oposición representados en el consistorio. El portavoz del Ejecutivo local y concejal de Economía, Ángel Orgaz, dio a conocer este lunes que los acuerdos para conseguir apoyos de cara a la aprobación de la partida de 2026 no estarán listos antes de final de año por la "pinza PSOE-Vox".

Contexto

Cabe recordar que el PP está en minoría en el consistorio cacereño y que, en la actual legislatura, ha logrado sacar adelante los dos presupuestos; los de 2024 con los votos de Vox, y los de 2025 con la abstención de PSOE, pero ahora ni uno ni otro han mostrado su intención de negociar las cuentas, ante la cita electoral del 21 de diciembre en el que los partidos han marcado sus estrategias políticas.

Propuestas

Orgaz ha reconocido que "no se han obtenido respuestas" de ninguno de los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas Podemos) a la invitación realizada por el equipo de Gobierno para aportar propuestas. Ante esta situación, ha señalado que el Ayuntamiento deberá prorrogar los presupuestos vigentes y "seguir trabajando para alcanzar un consenso".

El portavoz municipal ha manifestado que al equipo de Gobierno le habría gustado que "los dos partidos con los que hemos llegado a un acuerdo en los dos años anteriores, PSOE y Vox, hubiesen antepuesto Cáceres a la campaña electoral y a la situación política de la región y hubiésemos podido aprobar un presupuesto antes de final de año, en tiempo y forma".

Reciprocidad

Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo local ha mantenido su disposición al diálogo, pero no ha encontrado "reciprocidad por parte de los grupos de la oposición", a los que se ha invitado "en distintas ocasiones" a presentar propuestas que, según ha dicho, "no han llegado".

Dificultad

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Orgaz ha reconocido que con el PSOE "es muy complicado" alcanzar un acuerdo similar al del año pasado y ha añadido que con Vox se mantuvieron reuniones "ya hace mucho", aunque después "no hemos vuelto a saber nada".

"Pinza"

En este sentido, ha reiterado que, a su juicio, existe "una pinza Partido Socialista y Vox que impide que podamos seguir avanzando, en este caso también en la ciudad de Cáceres, en la elaboración de unos presupuestos".

Orgaz ha defendido que la posición del Gobierno local "sigue siendo la misma" desde que en septiembre se elaboró un borrador y se presentó a los grupos municipales para facilitar un acuerdo, como ha ocurrido en los dos ejercicios anteriores. No obstante, ha recalcado que "el 1 de enero habrá que prorrogar los actuales presupuestos", aunque el equipo de Gobierno continuará trabajando para intentar alcanzar un consenso.