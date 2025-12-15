Multitudinaria reyerta en la barriada de Aldea Moret: cuatro detenidos por la Policía Nacional de Cáceres

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Cáceres han detenido a cuatro personas, miembros de una misma familia, como presuntas responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa y de varios delitos de lesiones graves, tras la reyerta multitudinaria ocurrida en la barriada de Aldea Moret.

Los hechos se produjeron sobre las 17.00 horas del pasado lunes 1 de diciembre en la calle Río Ródano, donde se inició un altercado entre numerosas personas. Varias llamadas alertaron a la sala CIMACC 091 de Extremadura de la gravedad de la situación, lo que motivó el desplazamiento inmediato de efectivos policiales.

Hasta el lugar acudieron miembros de Policía Judicial, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, con el apoyo de Policía Local y Guardia Civil. A su llegada, los agentes comprobaron que había varias personas heridas de diversa consideración, que tuvieron que ser trasladadas a los servicios de urgencias de la ciudad. En el transcurso de la intervención también resultó herido un agente de la Policía Nacional.

Investigación posterior

Los presuntos responsables abandonaron la zona antes de la llegada de las fuerzas de la autoridad para evitar la acción policial. La investigación fue asumida posteriormente por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres, que llevó a cabo diversas diligencias, entre ellas la toma de declaraciones a víctimas y testigos, así como el análisis de grabaciones de vídeo.

Gracias a estas actuaciones, los investigadores lograron identificar plenamente a los presuntos autores. Ante la imposibilidad de localizarlos en un primer momento, al encontrarse en paradero desconocido, se emitió una requisitoria policial a nivel nacional para su búsqueda.

Detenciones

Finalmente, el pasado 11 de diciembre, los cuatro investigados fueron localizados y detenidos. Uno de ellos está acusado como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que los otros tres lo están por delitos de lesiones graves.

Los detenidos son cuatro varones con edades comprendidas entre los 23 y los 56 años, dos de los cuales cuentan con antecedentes. Tras la instrucción del correspondiente atestado, todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.