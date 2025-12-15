El Valle cacereño del 'Robe'

En la madrugada del 10 de diciembre se comunicaba la marcha física de Roberto Iniesta Ojea, más conocido como "Robe". Y este pasado domingo 14 de diciembre,en el Palacio de Congresos de Plasencia que ya lleva su nombre, decenas de miles de seguidores se despedían de él en el que ya es un homenaje histórico. Si ya era inmortal desde hacía tiempo por su legado, por su poesía hecha música: sus canciones -auténticos himnos con los que hemos crecido varias generaciones-, ahora ya se ha convertido en una leyenda irrepetible de la música, en una figura que, con sus canciones, ha marcado a millones de personas, algo muy difícil de conseguir.

En la historia de Roberto Iniesta, tanto en lo personal como en lo profesional como músico, el Valle del Jerte, comarca situada a escasos kilómetros de su Plasencia natal, ocupa un lugar destacado. Frecuentes eran sus estancias aquí, en donde contaba con un buen número de amigos y conocidos y en donde tiene una legión de miles de seguidores, en las que disfrutaba del auténtico vergel natural que es esta comarca que él apreciaba.

En este valle, con el grupo que lideró durante más de dos décadas, Extremoduro, dio sus primeros conciertos. Muchos de los que leen estas líneas recordarán sus actuaciones en pueblos como, por ejemplo, Tornavacas o Valdastillas.

Carlos Gil

Desde este valle, allá por los inicios de Extremoduro-que no fueron, para nada, fáciles-, le acompañaron bandas como los míticos "Morgaño", grupo de rock de la comarca de finales de los 80 y principios de los 90, que compartió cartel con Robe en varios conciertos, como en Plasencia (1988), Valdastillas (1989) o Montehermoso.

En este valle, fue merecidamente reconocido con la concesión, en 2024, de la Cereza de Oro, que recogió en Piornal el 22 de marzo, día en el que los alumnos del CEIP Máximo Cruz Rebosa cantaron su canción "Ama, ama y ensancha el alma" estando él presente. Diez años antes, en 2014, recogió en Madrid el Premio Picota del Jerte, galardón que otorga el Consejo Regulador de la D.O.P. Cereza del Jerte.

Protagonismo

Este valle fue el protagonista de una de sus canciones ("¡Qué borde era mi valle!", 2013), en la que hablaba de su fruto mundialmente conocido: la cereza ("¡Vamos a robar cerezas! De las del valle del Jerte..."). En otra ("Segundo movimiento: lo de fuera", 2008) también hablaba de su árbol estrella, el cerezo ("que tengo ya el cerezo en flor dentro del cuerpo"). Y al cielo estrellado que se puede observar desde Piornal ("el mejor sitio que conoce para verlo", según dijo él mismo), le dedicó otra ("Viajando por el interior", 2023).

En este valle, que también fue fuente para su inspiración y uno de sus lugares preferidos al que venía siempre que podía, Robe, con su legado y su música, permanecerá siempre, para la eternidad, no solamente entre nosotros sino también entre sus bosques, sus gargantas, sus sierras y sus cerezos.

En "tu" valle, Robe, el cual lloraba continuamente en el día de tu marcha en forma de lluvia y se vestía con sus mejores galas de intensos colores otoñales para despedirse de ti, siempre te recordaremos. Y seguiremos cantando tus canciones a pleno pulmón o casi en silencio -pues las hay para todos los momentos-, como lo hacemos desde hace décadas y así lo seguirán haciendo nuestros hijos y nietos.

Gracias por tanto.