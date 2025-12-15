‘Veredarte’, el proyecto cultural que ha trazado un plan para revitalizar los pueblos de Cáceres

El proyecto ‘Veredarte’, impulsado por la estudiante de Filología Hispánica Mara Amo, ha definido una hoja de ruta clara para su implantación en distintos municipios de la provincia de Cáceres, con el objetivo de reducir la brecha cultural y contribuir a frenar la despoblación rural. La propuesta, ganadora de la segunda edición de la Escuela de Talento de la Diputación de Cáceres y la FEUP, ha apostado por un modelo flexible, participativo y fácilmente adaptable a realidades locales diversas.

La iniciativa ha planteado su desarrollo a partir de un diagnóstico previo de cada localidad, identificando espacios públicos en desuso (antiguas casas de cultura, colegios cerrados, plazas o edificios municipales infrautilizados) y diseñando una programación cultural ajustada a los intereses de la población. Este enfoque ha permitido que ‘Veredarte’ pueda implementarse de forma gradual y escalable en distintos pueblos, sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

En el marco de ‘Veredarte’ se ha previsto una oferta de actividades culturales de pequeño formato, pensadas para llegar a públicos diversos. El proyecto ha incluido microteatro, proyecciones de cine, exposiciones itinerantes, talleres creativos, encuentros literarios y actividades formativas vinculadas al arte y la expresión cultural. Todas ellas han sido concebidas para realizarse en espacios cercanos y con una fuerte implicación del entorno local.

Esta programación dinámica ha buscado no solo el consumo cultural, sino también la creación de comunidad, fomentando la participación activa de vecinos y vecinas tanto en la organización como en el desarrollo de las actividades.

Uno de los elementos mejor valorados por el jurado ha sido el modelo de gestión cooperativo. ‘Veredarte’ ha propuesto que los propios habitantes de los municipios formen parte de la toma de decisiones, la gestión y la sostenibilidad del proyecto. Este sistema ha permitido generar corresponsabilidad, reducir costes y fortalecer el tejido social local.

Además, este enfoque cooperativo ha facilitado la replicabilidad del proyecto, ya que cada localidad puede adaptar el modelo a sus recursos humanos y culturales sin perder la esencia de la iniciativa.

Cultura como herramienta para atraer a jóvenes al medio rural

El proyecto ha planteado la cultura como un factor clave para hacer atractivos los entornos rurales a la población joven. Al generar espacios de creación, formación y encuentro, ‘Veredarte’ ha ofrecido alternativas de ocio y desarrollo personal que suelen concentrarse en entornos urbanos, contribuyendo así a fijar población y a reforzar el sentimiento de pertenencia.

Aunque ‘Veredarte’ ha sido una iniciativa original, su planteamiento ha conectado con otras experiencias culturales desarrolladas en zonas rurales de España, como programas de residencias artísticas, circuitos de teatro rural o proyectos de dinamización cultural itinerante. La diferencia ha estado en su estructura cooperativa y en su diseño desde el ámbito académico juvenil.

El respaldo de la Diputación de Cáceres, a través de la Escuela de Talento, ha sido clave para transformar la idea en un proyecto viable. Además de la beca de 1.000 euros, la institución ha puesto a disposición de los participantes recursos como la Agencia de Empleo, que ha ofrecido orientación personalizada, apoyo al emprendimiento y contacto con empresas.

La Escuela de Talento ha consolidado su papel como semillero de ideas innovadoras en la provincia. Los proyectos presentados por los 17 jóvenes participantes, en su mayoría estudiantes de la UEX, han abordado ámbitos como la cultura, la sostenibilidad, la salud o la tecnología, demostrando, según ha señalado la vicepresidenta primera Esther Gutiérrez, que "estos proyectos son el cambio social y económico que queremos para nuestro territorio".

‘Veredarte’ ha sido un ejemplo tangible de cómo el talento joven, con acompañamiento institucional, puede traducirse en propuestas concretas para afrontar los retos del mundo rural extremeño.