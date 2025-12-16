Accesibilidad universal: el Museo Guayasamín de Cáceres acoge la exposición 'Paraíso ilimitado', con la colaboración de la diputación

Todos tenemos derecho a poder disfrutar de los escenarios naturales de la provincia de Cáceres o de España. Eso es lo que defiende la exposición 'Paraíso ilimitado' que acoge desde este martes el Museo Guayasamín de Cáceres. En su segunda edición, podrá visitarse hasta finales de diciembre en dicha localización, marchando posteriormente por municipios de la provincia.

Este martes además ha tenido lugar la entrega de premios del certamen, convocado por la Diputación de Cáceres y la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (APAMEX). Ha sido con la entrega de los premios de esta edición como se ha inaugurado la muestra, con una treintena de trabajos, y con la que se pone de relieve cómo las intervenciones y las actuaciones de accesibilidad en entornos naturales o en patrimonios históricos monumentales «abren una ventana a paraísos ilimitados», como ha manifestado la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, en el acto, junto al presidente de APAMEX, Jesús Gumiel.

Ganadores

La ganadora ha sido la fotógrafa Esther Labrador, de Jaraíz de la Vera, con su obra 'Mirador de Segura de Toro', que muestra la intervención en un paraje singular que hace que cualquier persona, con discapacidad o no, pueda disfrutar de su belleza. Obtiene así el primer premio dotado de 1.500 euros.

Labrador, que asegura estar recién iniciada en el mundillo, se mostró gratamente «contenta y sorprendida». «La pasarela está hecha en un entorno precioso y privilegiado, merece la pena ir a conocerlo».

La obra ganadora, “Mirador de Segura de Toro”. / Pablo Parra

Los siguientes premios han recaído en 'Montaña para todos', de David Piqueras, de Puerto de Sagunto (Valencia); 'Disfrutando de la playa', de Julio Antonio Leal, de Valencia; ''Albufera accesible', de Francisco José López, de Jaén, y 'Salto del gitano', de Carlos Martín, de Trujillo. Estos no pudieron acudir a la cita físicamente, pero agradecieron los premios a través de vídeos.

Éxito

La diputada destacó el éxito de esta convocatoria, «con la que conseguimos los objetivos que nos planteamos, que es sensibilizar e impulsar inversiones y cambios para la accesibilidad universal». Con este fin, la exposición va a ir viajando por los distintos municipios de la provincia, «de modo que todo el mundo pueda ver cómo la igualdad es posible, pero hay que trabajar en ella». Una forma, añade, de «recordarnos que la accesibilidad es un derecho de todos y todas y ha de ser ilimitada».

Por su parte, Gumiel incidió en la evolución de este premio, «que ya ha calado a nivel nacional y al que se presentan profesionales de toda España». Además, el presidente de APAMEX recordó el papel de sensibilización que juega el premio, y en este sentido, «las obras que está llevando a cabo la Diputación de Cáceres hacen de ella un referente para otras administraciones de España», recordando intervenciones como las obras de accesibilidad que se están llevando a cabo en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres o en el edificio Pintores 10, también en la capital cacereña, y con la colaboración e informes técnicos de APAMEX.

A esto se suma la partida de 500.000 euros que la diputación ha incorporado en el presupuesto del próximo año para que los municipios puedan contar con elementos de accesibilidad, ya sean para las piscinas, mobiliario urbano, parques de juegos, etcétera.