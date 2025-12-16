Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Asia a Cáceres: el origen milenario del yogurt y su llegada a la provincia española, como alimento saludable

Con origen en Asia Central y Oriente Medio, era un alimento consumido en la antigua Mesopotamia, Grecia y Roma por sus beneficios nutricionales y medicinales

Diversas personalidades se dieron cita para presenciar el nacimiento del primer yogur creado en España.

Diversas personalidades se dieron cita para presenciar el nacimiento del primer yogur creado en España. / ABC

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En enero de 1939 se establece un servicio de autobuses a Móstoles. Salían de Cáceres por la mañana a las 10.30 horas y llegaban a la localidad madrileña a las 18.30 horas. La leche de vaca, a tarde y mañanas, se vendía a 0'90 pesetas el litro en la carnicería de Teodoro Rollo Casares en la calle José Antonio, 40 y 42. Además, la farmacia Castell anunciaba, por esas fechas, la venta de un alimento concentrado, llamado yogurt, ideal para niños convalecientes y enfermos del estómago e intestino, administrado con azúcar.

Origen del yogur

El yogurt es uno de los alimentos fermentados más antiguos que se conocen y su origen se remonta a miles de años atrás. Diversos estudios históricos sitúan su nacimiento en las regiones de Asia Central y Oriente Medio, donde los pueblos nómadas almacenaban la leche en recipientes de cuero o arcilla. Las condiciones de temperatura y la presencia natural de bacterias provocaban la fermentación de la leche, dando lugar a un producto más espeso, ácido y fácil de conservar.

Con el paso del tiempo, el consumo de yogurt se extendió por distintas civilizaciones. En la antigua Mesopotamia, Grecia y Roma ya se reconocían sus beneficios, tanto nutricionales como medicinales. Documentos históricos señalan que era utilizado para fortalecer el organismo y mejorar la digestión, lo que contribuyó a su prestigio como alimento saludable.

Una mayor longevidad

El término yogurt proviene del turco yoğurt, y su consumo se popularizó especialmente durante el Imperio Otomano. Desde allí, la tradición llegó a Europa, donde comenzó a ganar relevancia científica a comienzos del siglo XX. Fue entonces cuando investigadores como el biólogo ruso Iliá Méchnikov estudiaron las bacterias lácticas presentes en el yogurt y las relacionaron con una mayor longevidad.

En la actualidad, el yogurt es un alimento ampliamente consumido en todo el mundo y se presenta en múltiples variedades y sabores. Aunque su producción se ha industrializado, el proceso básico de fermentación se mantiene fiel a sus orígenes ancestrales, preservando una tradición milenaria que combina historia, cultura y nutrición.

