En enero de 1939 se establece un servicio de autobuses a Móstoles. Salían de Cáceres por la mañana a las 10.30 horas y llegaban a la localidad madrileña a las 18.30 horas. La leche de vaca, a tarde y mañanas, se vendía a 0'90 pesetas el litro en la carnicería de Teodoro Rollo Casares en la calle José Antonio, 40 y 42. Además, la farmacia Castell anunciaba, por esas fechas, la venta de un alimento concentrado, llamado yogurt, ideal para niños convalecientes y enfermos del estómago e intestino, administrado con azúcar.

Origen del yogur

El yogurt es uno de los alimentos fermentados más antiguos que se conocen y su origen se remonta a miles de años atrás. Diversos estudios históricos sitúan su nacimiento en las regiones de Asia Central y Oriente Medio, donde los pueblos nómadas almacenaban la leche en recipientes de cuero o arcilla. Las condiciones de temperatura y la presencia natural de bacterias provocaban la fermentación de la leche, dando lugar a un producto más espeso, ácido y fácil de conservar.

Con el paso del tiempo, el consumo de yogurt se extendió por distintas civilizaciones. En la antigua Mesopotamia, Grecia y Roma ya se reconocían sus beneficios, tanto nutricionales como medicinales. Documentos históricos señalan que era utilizado para fortalecer el organismo y mejorar la digestión, lo que contribuyó a su prestigio como alimento saludable.

Una mayor longevidad

El término yogurt proviene del turco yoğurt, y su consumo se popularizó especialmente durante el Imperio Otomano. Desde allí, la tradición llegó a Europa, donde comenzó a ganar relevancia científica a comienzos del siglo XX. Fue entonces cuando investigadores como el biólogo ruso Iliá Méchnikov estudiaron las bacterias lácticas presentes en el yogurt y las relacionaron con una mayor longevidad.

En la actualidad, el yogurt es un alimento ampliamente consumido en todo el mundo y se presenta en múltiples variedades y sabores. Aunque su producción se ha industrializado, el proceso básico de fermentación se mantiene fiel a sus orígenes ancestrales, preservando una tradición milenaria que combina historia, cultura y nutrición.