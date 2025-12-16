El Banco de Alimentos de Cáceres, a la cabeza a nivel nacional

Amables voluntarios mayores. Eso es lo que te encuentras cuando visitas el Banco de Alimentos de Cáceres. Y es lo que hicieron en la mañana de este martes el alcalde, Rafa Mateos, y la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís. El frío y la constante lluvia no impidieron realizar la visita entre kilos de comida, donde se hizo un análisis de los datos de campañas, satisfactorios para unos o insuficientes para otros, así como conocer de primera mano la labor que realizan esta quincena de voluntarios.

Mateos agradeció la labor a los voluntarios que «trabajan de manera desinteresada en esta entidad benéfica». «Me gusta compartir al menos unos minutos con esta asociación que, desde luego, a lo largo de todo el año presta ayuda a los colectivos más vulnerables y a todos los que lo necesitan», añadió. Precisamente, son una parte fundamental del plan que aprobó el consistorio por la ola de frío de cara a las personas necesitadas, un dispositivo complejo que bien merece su reconocimiento.

El alcalde, Rafa Mateos, llega al Banco de Alimentos. / Jorge Valiente

Además, quiso realizar un llamamiento a la población para ayudar a la labor del Banco, y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Cáceres con este. «El compromiso del Ayuntamiento de Cáceres sigue siendo un compromiso firme, un compromiso serio y un compromiso decidido con el Banco de Alimentos. Ya en este ejercicio presupuestario del 2025 duplicamos la subvención que damos al Banco de Alimentos de los presupuestos del Ayuntamiento de Cáceres, una cantidad que mantendremos en el año 2026 y que, desde luego, estoy convencido que llegará a todos aquellos que lo necesitan». La subvención ha ascendido a 10.000 euros.

A la cabeza

Junto al regidor intervino Juan Carlos Fernández Rincón, actual presidente de esta organización sin ánimo de lucro nacida en enero de 1996 que cumple con una tarea necesaria e indispensable: satisfacer las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas de toda la provincia, evitando a la vez el despilfarro. «La verdad es que estamos muy satisfechos», comentó sobre la última recogida de alimentos. Agradeció la visita del alcalde, representante de «el único aliciente para los voluntarios, el ánimo de la ciudad de Cáceres».

Si se hiciera un listado de las capitales de provincia que más alimentos donan, Cáceres estaría a la cabeza de esta. Eso «siempre nos satisface porque es lo que nos anima a trabajar, y a los voluntarios es lo que les hace mejorar cada día, teniendo en cuenta que tenemos gente que ya tiene una edad avanzada, pero ellos, con sus granitos de arena, están ahí siempre ayudando».

Juan Carlos Fernández, presidente del Banco de Alimentos de Cáceres. / Jorge Valiente

Las cifras de la campaña se encuentran en torno a los 80.000 kilos, una cantidad algo inferior a la del año pasado. «Es complicado decir si más o menos porque nosotros siempre lo valoramos según a la gente que le demos alimento». En cuanto a beneficiaros, acuden entre 4.000 y 4.500. También mostró su preocupación por la falta de uso de las tarjetas monedero. «Estuve el otro día en una reunión con la Cruz Roja y me decían que de los 3.500 que deberían tener opción a tener la tarjeta monedero, porque tiene hijos menores de 18 años, no habían ido ni una cuarta parte, con lo cual ahí hay un mundo que de alguna forma tenemos que buscar cómo ayudarle».

Donar

Fernández destacó que necesitarse se necesita de todo. «Si es perecedero, si tarda mucho en tener que comerse, tenemos necesidad de todo. Ahora, si me dice algo que tiene una caducidad de tres días, pues bueno, lo cogeremos, pero si es una caducidad larga, todo. Tenemos un convenio firmado con la grandes superficies relativa a los alimentos perecederos». Además, a partir del 1 de abril entró en vigor la Ley del desperdicio alimentario, donde «todas las grandes superficies o tiendas de la alimentación tienen que justificar lo que no vendan, y lo hacen con nosotros».

Para llevar comida hay que hacerlo físicamente en el mismo Banco de Alimentos, en la avenida de la Constitución, en la barriada de Aldea Moret. «Vienes aquí al almacén, y lo puedes hacer de forma anónima o dando tus datos, donde se te hace un certificado para tu desgravación en la hacienda», comenta Manuel Jiménez, voluntario.

Imagen de alimentos. / Jorge Valiente

Jiménez no es tan optimista con los datos. «En comparación con el año pasado, ha sido como un 40-45% menos. El año pasado nos fuimos a 150.000 kilos y este año estamos en 80. ¿Debido a qué? Pues debido a la falta de aportaciones y de donaciones de las empresas, porque ya no hay tanto excedente de mercancía que a nosotros antes nos inundaba».

También lo achaca a la pérdida o descenso de confianza de los ciudadanos. «La gente ya se cansa, hay mucha gente que está pidiendo. Ya no es lo mismo una colecta física con presencia de voluntarios, que ahora ya se ha cogido la moda de la línea de cajas. La gente además es muy fría a la hora de soltar dinero, o no se fían. Hay mucha gente que no se fía», añade. «¿Podemos decir que estamos contentos? Bueno, todo lo que entra es bien recibido. Pero si nos agarramos a datos de años anteriores, vemos que ha habido una disminución bastante cuantiosa».

Fomento

¿Cómo se puede fomentar que la ciudadanía aporte a la causa? Campaña y concienciación ciudadana. Cáceres no deja de ser una de las ciudades que más aportaciones hace a nivel nacional, pero sigue habiendo trabajo por hacer. «Yo hago charlas, doy charlas en la universidad y en los colegios. Y pretendemos, en primer lugar, explicarles qué es un banco de alimentos, en qué consiste nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, cómo nos entran los alimentos, cómo salen los alimentos, a quién va, de dónde lo recibimos...».

Voluntarios trabajan en el Banco de Alimentos. / Jorge Valiente

Ahora la situación ha cambiado con respecto a cuando él entró, hace 18 años. «Yo recuerdo que nos llamaban de todos los pueblos. Era una concienciación que había a nivel regional». Pero ahora han aparecido otros factores como más necesidades, creadas, sobre todo, por «la subida del precio de los alimentos».