Cáceres apuesta por el talento extremeño con una Zambombá flamenca en la plaza Mayor

Cáceres disfrutará este jueves 18, a partir de las 20.30, de una Zambombá flamenca en la plaza Mayor a cargo del grupo Zambomba Almariz. Esta forma parte de la programación navideña anunciada por el consistorio, pero este martes se han presentado más detalles en rueda de prensa.

Ha sido la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, quien ha presentado este evento «donde la Zambomba Almariz nos recuerda aquellos villancicos que nuestros mayores nos cantaban en reuniones familiares, dándole ese toque flamenco a la altura de los magníficos cantaores que compondrán la cita. Pero también estarán muy presentes los villancicos tradicionales y jerezanos que cada cantaor interpretará acompañado de palmas y coros».

Según ha detallado, los músicos serán los siguientes: Cristina Sánchez, Juan José Díaz, Tamara Alegre, Zaira Gómez, Jorge Peralta y Pedro Peralta como cantaores. Los guitarristas serán José Lucas, José Miguel Iglesias y Perico de la Paula. A la percusión Mario Holgado y como bailaora Aroa Bravo, de Badajoz.

«Disfrutaremos del talento extremeño, que es mucho y de infinita calidad. Nunca me cansaré de decirlo y de defenderlo», incidió. «Cáceres y Badajoz se unirán para disfrutar de esa noche tan especial con una puesta en escena de pañuelos, adornos regionales, fogatas… además de la propia imagen y seña de una zambomba al completo».

Cartel de la Zambombá flamenca. / Ayuntamiento de Cáceres

Novedad

Esta Zambombá es una de las novedades que presenta la programación. «Es la primera vez que desde el Ayuntamiento se organiza y se apuesta por un evento así, que aúna el flamenco, la Navidad, la tradición y el talento extremeño. Con estos factores me atrevo a decir que va a ser un auténtico éxito, por lo que animamos a todos los cacereños, y vecinos de los pueblos de alrededor, a que vengan a disfrutarlo y a sentir la Navidad».

Otra actividad recién nacida en la Navidad cacereña son los videomapping. El día del encendido, el 28 de noviembre, ya se disfrutó de uno. Sin embargo, para aquellos que se lo perdieron, y dado el éxito que tuvo, el 3 de enero habrá una segunda proyección, con el título 'Los Héroes de la Navidad'.

Los más pequeños vuelven a ser protagonistas con cuentacuentos en el Palacio de la Isla, casas de cultura, pedanías, residencias de mayores e incluso en el Hospital San Pedro de Alcántara. Además, se estrenará el programa 'Titiritando la Navidad', que incluye títeres y cuentos participativos acompañados de instrumentos y pequeños experimentos. Ellos también podrán disfrutar del ‘Pequecotillón’ del 31 de diciembre en el Foro de los Balbos, con música, baile y gominolas en lugar de uvas.

Otras actividades son los pasacalles navideños, que se celebrarán del 20 al 31 de diciembre y recorrerán todas las zonas de la ciudad: Vistahermosa, La Cañada, Mejostilla, Junquillo, Macondo, R66, plaza de Santiago, San Francisco o Residencial Universidad, entre otros.

O la tradicional carrera de San Silvestre, que se celebrará el 31 a partir de las 18.00 horas desde la plaza Mayor, finalizando con un sorteo en el Quiosco de la Música en Cánovas. Hay preparados 5.500 dorsales para distribuirse por toda la ciudad para que miles de cacereños participen en la alegre carrera de la que este medio es colaborador.