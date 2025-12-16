De Cáceres al cielo: toda España conocerá la ciudad a través de vídeos promocionales con la Navidad como eje

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción turística de ámbito nacional que ha llevado imágenes y vídeos de la ciudad a un circuito de 79 pantallas digitales repartidas por distintos puntos de España durante un periodo de quince días. La iniciativa ha sido presentada este lunes por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz.

Según ha explicado el edil, la campaña ha tenido como objetivo reforzar la presencia de Cáceres en espacios de máxima visibilidad y tránsito, como intercambiadores de transporte, estaciones y mercados gastronómicos de referencia.

Complemento a Feel Cáceres

Orgaz ha indicado que esta acción ha venido a complementar la campaña 'Feel Cáceres', desarrollada previamente en grandes pantallas de cines y teatros de las calles Callao y Gran Vía de Madrid, ampliando ahora su alcance territorial y diversificando los soportes publicitarios.

El dispositivo ha incluido el circuito nacional SkyLED, formado por 19 pantallas digitales de gran formato ubicadas en ciudades como Valladolid, Bilbao y distintos puntos de Guipúzcoa, así como en localizaciones estratégicas como las estaciones de Moncloa y Plaza Elíptica en Madrid, La Meridiana de Barcelona, Las Setas y el centro comercial Nervión en Sevilla, el centro de Valencia y Valladolid o el centro comercial La Granaíta de Granada, entre otros enclaves urbanos de alta afluencia.

Ángel Orgaz presenta la nueva campaña de promoción turística de Cáceres. / E. P.

Mercados y nodos de transporte

A esta red se ha sumado el circuito Ocio Gourmet, con presencia en 44 pantallas instaladas en mercados gastronómicos como San Miguel, San Antón y Chamartín en Madrid; Triana y la Carne en Sevilla; La Ribera y Zubiarte en Bilbao; El Fontán en Oviedo; el Mercado Central de Zaragoza, además de otros espacios en Valladolid, Valencia, Vitoria y Murcia.

La campaña ha contado también con una presencia específica en la Intermodal de Bilbao, uno de los principales intercambiadores de transporte del norte del país, donde se han instalado ocho mupis digitales, ocho pantallas digitales horizontales y una pantalla de gran formato. Este espacio concentra conexiones de metro, cercanías, autobuses urbanos y de largo recorrido, tranvía y accesos al aeropuerto, con un elevado volumen de tránsito mensual de viajeros.

Estrategia municipal

El concejal de Turismo ha señalado que esta iniciativa ha servido para consolidar la estrategia municipal de posicionar a Cáceres dentro del mapa turístico nacional y ha recordado que da continuidad a las acciones iniciadas con 'Feel Cáceres'.

Según ha indicado, el objetivo del ayuntamiento ha sido avanzar en la construcción de una marca de ciudad reconocible, con el fin de atraer a visitantes interesados en la oferta cultural, patrimonial, natural y gastronómica de la capital cacereña.