Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Cita cultural

Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía

El micro abierto del 18 de diciembre en Espacio Belleartes se dedica a la figura y el legado del artista extremeño

Robe Iniesta, durante un concierto en Cáceres.

Robe Iniesta, durante un concierto en Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Versarte celebra el próximo jueves 18 de diciembre una nueva edición de su micro abierto en Cáceres, que en esta ocasión se plantea como un homenaje a Robe, a su música, a su poesía y a la huella que ha dejado en varias generaciones, especialmente en Extremadura. El artista placentino, que primero triunfó en el grupo Extremoduro y lugo hizo lo propio en solitario, murió la pasada semana a los 63 años.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:30 horas en el Espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés, y se concibe como una velada abierta a la participación del público, que puede compartir música, textos poéticos o pequeños tributos vinculados a la figura del artista.

Resumen de los conciertos de Robe en Cáceres, una semana después

Resumen de los conciertos de Robe en Cáceres, una semana después

@robe.es

Vínculo emocional

Desde la organización señalan que el homenaje nace del vínculo emocional que muchas personas mantienen con la obra de Robe, a quien definen como “uno de los últimos grandes pensadores de nuestra música”, además de un referente humanista y poético que ha marcado una manera de mirar el mundo.

El micro abierto cuenta además con la actuación de apertura del grupo extremeño Dijo Que Sí, encargado de iniciar la noche con su propuesta musical, descrita como un “pop contra la rutina”.

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia

Ver galería

Fotogalería | Colas kilométricas, lágrimas y sus músicos en directo para despedir a Robe en Plasencia /

Encuentro colectivo

Versarte plantea la cita como un espacio de encuentro colectivo, en el que la música y la palabra sirven para despedir y recordar a una figura clave de la cultura musical contemporánea, en una noche concebida como un tributo compartido desde Extremadura.

Homenaje en Plasencia

"Hemos vivido un momento único". El comentario de una pareja al salir del palacio de congresos de Plasencia ejemplifica lo que se vivió este domingo en la capital del Jerte en la despedida de Robe. Las previsiones se cumplieron, con miles de personas a las que no les importó esperar en una cola de varios kilómetros para despedirse de quien ha marcado su vida.

Noticias relacionadas y más

A las dos de la tarde, la cola bordeaba todo el entorno de la zona del palacio de congresos para llegar a la avenida de Salamanca. Protección Civil ha repartido incluso botellas de agua para evitar alguna deshidratación. Se estima que entre 30.000 y 40.000 personas pasaron por la ciudad para despedir al artista este pasado domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
  2. Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
  3. Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
  4. La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
  5. Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
  6. Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
  7. Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
  8. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Tiempos modernos' de Chaplin el 16 de diciembre en Cáceres

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Tiempos modernos' de Chaplin el 16 de diciembre en Cáceres

Cuartos del Baño da el paso definitivo en Cáceres: ejecutará la sentencia para recuperar su único acceso en días de lluvia

Cuartos del Baño da el paso definitivo en Cáceres: ejecutará la sentencia para recuperar su único acceso en días de lluvia

La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica abre en Cáceres con obras internacionales, sumando fuerza a la Capitalidad, que empieza su cuenta atrás

La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica abre en Cáceres con obras internacionales, sumando fuerza a la Capitalidad, que empieza su cuenta atrás

Correos ha llenado de Navidad sus oficinas en Cáceres con productos solidarios, sellos especiales y cestas para regalar

Correos ha llenado de Navidad sus oficinas en Cáceres con productos solidarios, sellos especiales y cestas para regalar

Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

Los Soletes portugueses: así se eligen y así se saborean cerca de Cáceres

Los Soletes portugueses: así se eligen y así se saborean cerca de Cáceres

De Cáceres al cielo: toda España conocerá la ciudad a través de vídeos promocionales con la Navidad como eje

De Cáceres al cielo: toda España conocerá la ciudad a través de vídeos promocionales con la Navidad como eje

Refrendo a una sentencia histórica: un abogado cacereño consigue que el SES tenga que abonar 110.000 euros por la muerte de un paciente que se contagió de covid en un hospital de Extremadura

Refrendo a una sentencia histórica: un abogado cacereño consigue que el SES tenga que abonar 110.000 euros por la muerte de un paciente que se contagió de covid en un hospital de Extremadura
Tracking Pixel Contents