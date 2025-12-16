Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía

Versarte celebra el próximo jueves 18 de diciembre una nueva edición de su micro abierto en Cáceres, que en esta ocasión se plantea como un homenaje a Robe, a su música, a su poesía y a la huella que ha dejado en varias generaciones, especialmente en Extremadura. El artista placentino, que primero triunfó en el grupo Extremoduro y lugo hizo lo propio en solitario, murió la pasada semana a los 63 años.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 21:30 horas en el Espacio Belleartes, situado en la calle Donoso Cortés, y se concibe como una velada abierta a la participación del público, que puede compartir música, textos poéticos o pequeños tributos vinculados a la figura del artista.

Vínculo emocional

Desde la organización señalan que el homenaje nace del vínculo emocional que muchas personas mantienen con la obra de Robe, a quien definen como “uno de los últimos grandes pensadores de nuestra música”, además de un referente humanista y poético que ha marcado una manera de mirar el mundo.

El micro abierto cuenta además con la actuación de apertura del grupo extremeño Dijo Que Sí, encargado de iniciar la noche con su propuesta musical, descrita como un “pop contra la rutina”.

Encuentro colectivo

Versarte plantea la cita como un espacio de encuentro colectivo, en el que la música y la palabra sirven para despedir y recordar a una figura clave de la cultura musical contemporánea, en una noche concebida como un tributo compartido desde Extremadura.

Homenaje en Plasencia

"Hemos vivido un momento único ". El comentario de una pareja al salir del palacio de congresos de Plasencia ejemplifica lo que se vivió este domingo en la capital del Jerte en la despedida de Robe. Las previsiones se cumplieron, con miles de personas a las que no les importó esperar en una cola de varios kilómetros para despedirse de quien ha marcado su vida.

A las dos de la tarde, la cola bordeaba todo el entorno de la zona del palacio de congresos para llegar a la avenida de Salamanca. Protección Civil ha repartido incluso botellas de agua para evitar alguna deshidratación. Se estima que entre 30.000 y 40.000 personas pasaron por la ciudad para despedir al artista este pasado domingo.