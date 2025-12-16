Alianza
La Cámara de Comercio y Cáritas se unen para fomentar el emprendimiento y la inclusión laboral en Cáceres
El convenio firmado promoverá acciones conjuntas para dinamizar la economía local, fomentando un modelo empresarial comprometido socialmente
La Cámara de Comercio de Cáceres y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el emprendimiento, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión en la provincia de Cáceres.
El acuerdo, rubricado este lunes, apuesta por el desarrollo de acciones conjuntas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orientadas a dinamizar la economía local y promover un modelo empresarial más comprometido con el entorno social. A través de esta alianza, ambas entidades trabajarán para facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables, promoviendo la adquisición de cualificaciones profesionales vinculadas a la experiencia laboral.
Entre las principales líneas de actuación contempladas en el convenio se encuentran la puesta en marcha de actividades formativas, programas de asesoramiento empresarial y acciones de apoyo al emprendimiento. Estas iniciativas buscan, por un lado, fortalecer la competitividad del tejido empresarial cacereño y, por otro, ofrecer nuevas oportunidades de empleo a personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, destacó que este acuerdo “refuerza nuestro compromiso con el fomento del emprendimiento y la competitividad de las pymes, al tiempo que impulsa la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y promueve la Responsabilidad Social Empresarial en nuestra provincia”. En este sentido, subrayó que la colaboración permitirá ofrecer a emprendedores y empresas “recursos, formación y acompañamiento para crecer con valores y generar un impacto social positivo”.
Economía e inclusión
Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso Chaves, valoró el convenio como “una oportunidad para seguir avanzando en la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad”. Según explicó, el trabajo conjunto con el tejido empresarial es fundamental para garantizar empleos dignos y sostenibles y para construir una sociedad “más justa, solidaria y con oportunidades para todos”.
Con esta alianza, la Cámara de Comercio de Cáceres y Cáritas reafirman su apuesta por un desarrollo económico sostenible, en el que crecimiento empresarial e inclusión social avanzan de la mano.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- Los vecinos del número 4 de la calle Gil Cordero en Cáceres, contra la instalación de un piso de menores tutelados en su bloque
- Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres