La Cámara de Comercio y Cáritas se unen para fomentar el emprendimiento y la inclusión laboral en Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar el emprendimiento, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión en la provincia de Cáceres.

El acuerdo, rubricado este lunes, apuesta por el desarrollo de acciones conjuntas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orientadas a dinamizar la economía local y promover un modelo empresarial más comprometido con el entorno social. A través de esta alianza, ambas entidades trabajarán para facilitar el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables, promoviendo la adquisición de cualificaciones profesionales vinculadas a la experiencia laboral.

Entre las principales líneas de actuación contempladas en el convenio se encuentran la puesta en marcha de actividades formativas, programas de asesoramiento empresarial y acciones de apoyo al emprendimiento. Estas iniciativas buscan, por un lado, fortalecer la competitividad del tejido empresarial cacereño y, por otro, ofrecer nuevas oportunidades de empleo a personas que encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, destacó que este acuerdo “refuerza nuestro compromiso con el fomento del emprendimiento y la competitividad de las pymes, al tiempo que impulsa la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y promueve la Responsabilidad Social Empresarial en nuestra provincia”. En este sentido, subrayó que la colaboración permitirá ofrecer a emprendedores y empresas “recursos, formación y acompañamiento para crecer con valores y generar un impacto social positivo”.

Economía e inclusión

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso Chaves, valoró el convenio como “una oportunidad para seguir avanzando en la inclusión social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad”. Según explicó, el trabajo conjunto con el tejido empresarial es fundamental para garantizar empleos dignos y sostenibles y para construir una sociedad “más justa, solidaria y con oportunidades para todos”.

Con esta alianza, la Cámara de Comercio de Cáceres y Cáritas reafirman su apuesta por un desarrollo económico sostenible, en el que crecimiento empresarial e inclusión social avanzan de la mano.