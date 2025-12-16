Correos ha llenado de Navidad sus oficinas en Cáceres con productos solidarios, sellos especiales y cestas para regalar

Cáceres, 15 de diciembre de 2025. Un año más, Correos ha celebrado la Navidad con una amplia oferta de productos en sus 2.380 oficinas de toda España, 28 de ellas en la provincia de Cáceres, así como a través de Correos Market. La compañía postal ha puesto a disposición de la ciudadanía una variada propuesta que combina artículos solidarios, filatelia navideña, regalos y cestas de Navidad, con el objetivo de facilitar las compras en estas fechas tan señaladas y apoyar distintas causas sociales.

Desde hace años, Correos ha colaborado con diversas ONG mediante la comercialización de productos cuya recaudación se destina a financiar proyectos solidarios. En esta campaña navideña, las oficinas cacereñas han vuelto a convertirse en un punto de referencia para quienes buscan regalos con un componente social.

Correos ha continuado siendo el principal canal de venta de los “bolígrafos solidarios” de la campaña “Un juguete, una ilusión”, que este año ha alcanzado su 26 edición. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Crecer Jugando y RTVE, ha defendido el juego como un derecho fundamental de la infancia. En esta edición se han puesto a la venta más de 140.000 bolígrafos, de los que ya se han vendido 32.000, cuya recaudación se ha destinado a llevar juguetes a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La empresa postal ha mantenido también su colaboración con UNICEF, con quien ha sostenido una alianza estratégica desde hace más de 45 años. A través de sus oficinas, ha comercializado tarjetas de felicitación y calendarios del organismo de Naciones Unidas. En total, se han puesto a la venta más de 40.000 estuches de christmas y 1.300 calendarios, cuyos fondos permitirán financiar alimentos, vacunas y otras necesidades básicas para la infancia en distintos países.

Asimismo, Correos ha colaborado con la Fundación Juegaterapia mediante la venta de los muñecos solidarios “Baby Pelones”, tanto en oficinas como en Correos Market, con el objetivo de ayudar a niños enfermos de cáncer que se encuentran hospitalizados o en tratamiento de quimioterapia.

Lotería y sorteos solidarios

En todas las oficinas postales han estado disponibles los cupones para el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, así como las participaciones de Cruz Roja para el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del 22 de diciembre. En total, se han distribuido alrededor de 620.000 participaciones, a un precio de 6 euros, que han incluido un donativo de 1 euro destinado a los programas y proyectos sociales de la ONG.

Junto a los productos solidarios, Correos ha ofrecido estas Navidades una colección especial de “sellos mágicos” personalizados con las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, disponibles tanto en oficinas como en Correos Market.

Además, en más de 600 oficinas de Correos que cuentan con buzones especiales para enviar cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos, así como en su plataforma digital, se han comercializado los llamados “packs mágicos”. Estos han incluido cartas para escribir los deseos, sobres, postales y pegatinas con motivos navideños para decorar y enviar los mensajes a Laponia o al Lejano Oriente.

Correos ha emitido también dos sellos especiales dentro de la serie Navidad 2025. Uno de ellos ha estado dedicado a la Ciudad de la Navidad de Torrejón de Ardoz (Madrid), reconocida como una de las grandes referencias navideñas de España. El otro, bajo el título Belenes regionales. Escenas. Belén de Cangas de Onís, ha rendido homenaje al belén luminoso de esta localidad asturiana, representado en una escena ambientada en su emblemático puente romano. Todas las emisiones filatélicas navideñas, tanto de este año como de anteriores, se han podido adquirir en oficinas y a través de Correos Market.

Cestas y regalos

La compañía postal ha puesto en marcha un servicio específico para facilitar la compra de cestas de Navidad de forma cómoda y segura. Las cerca de 2.400 oficinas de Correos han ofrecido una selección de lotes navideños que han permitido elegir el surtido que mejor se adapta a cada necesidad, con la posibilidad de recibirlo en el domicilio propio o enviarlo a cualquier dirección sin coste adicional.

En las zonas rurales, los carteros y carteras rurales han facilitado la adquisición de estas cestas directamente en los domicilios, evitando desplazamientos y garantizando el acceso al servicio con independencia del lugar de residencia.

Junto a las cestas, Correos ha ampliado su oferta de regalos en oficinas con libros, juegos y juguetes y, como novedad este año, artículos de papelería y regalo de Mr. Wonderful, como agendas, calendarios, estuches, tazas y accesorios, reforzando así su propuesta comercial durante la campaña navideña en la provincia de Cáceres.