Cuartos del Baño da el paso definitivo en Cáceres: ejecutará la sentencia para recuperar su único acceso en días de lluvia

Los vecinos de Cuartos del Baño, en una reunión celebrada esta mañana con el buffete de abogados que lleva su caso, han tomado la decisión de realizar los trámites de ejecución de sentencia contra los propietarios de las fincas por las que transcurre el camino de Monte Almeida, la única alternativa para salir de sus viviendas cuando el río Salor crece y anega el puente. Los abogados lo harán efectivo, presumiblemente, en la primera quincena de enero.

Han tomado esta decisión ya como una medida a la desesperada al considerar que el consistorio va a reactivar la vía judicial, algo que prolongará aún más en el tiempo el arreglo del camino. "Nos han dicho que no harían nada sin autorizaciones judiciales. Pero cuando entre en un juzgado, se puede alargar nuevamente, y mucho", cuenta Antonio Gil, representante vecinal de la finca.

En noviembre

Cabe recordar que, cuando las máquinas fueron el pasado mes de noviembre a comenzar la reparación del camino, se toparon con un tractor en la puerta que impedía su paso. De este modo, el ayuntamiento tomó la decisión de poner en manos de la Secretaría General los hechos para estudiar cómo proceder. Tras varias semanas, han optado por retomar la vía judicial.

Jorge Valiente

Entretanto, la previsión de lluvias para este martes indica la posibilidad de que los vecinos de Cuartos del Baño vuelvan a quedar aislados. Sin embargo, han solicitado a la Subdelegación del Gobierno una nueva manifestación en la plaza de las Piñuelas el próximo jueves en los instantes previos al comienzo del pleno.

Gil precisa también que solicitó hace varias semanas una reunión con Rafa Mateos para tratar el asunto, pero todavía no ha sido programada: "Los afectados somos nosotros. Nos privan de derechos fundamentales y quedamos aislados", concluye.

Contexto

Por contextualizar, una finca privada cortó el camino público en el año 2017. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el ayuntamiento, hasta 2021, no realizó la investigación.

Tras los dos años, el ayuntamiento deterina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrtivo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el ayuntamiento ha incoado expedientes para su recuperación.

Las imágenes de los vecinos de Cuartos de Baño, en Cáceres, después del paso de la borrasca Claudia / Jorge Valiente

Camino alternativo

Finalmente, a finales de 2024, el consistorio destinó una cuantía cercana a los 50.000 euros para crear esta vía alternativa de acceso a Cuartos del Baño, puesto que el paso actual por el río Salor queda anegado con las fuertes lluvias. Las obras fueron adjudicadas. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses.

En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.