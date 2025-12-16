“O defendemos el bulevar o lo perdemos”: Cáceres Verde abre la puerta a protestas en la calle por la reforma de Virgen de la Montaña

El colectivo medioambiental Cáceres Verde valora promover movilizaciones ciudadanas contra la ejecución del controvertido proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña y tras la última reunión que mantuvo este lunes con el Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres, que “insiste en destruir el bulevar histórico”.

Bien protegido

Desde el colectivo ya han solicitado en numerosas ocasiones que se mantenga el arbolado existente y que la avenida Virgen de la Montaña y el bulevar se incluyan en el catálogo de bienes protegidos de la ciudad con la figura de paisaje histórico urbano, establecida por la UNESCO en 2011.

“El bulevar es símbolo de vida y convivencia ciudadana, y el proyecto en curso pretende convertirlo en un espacio al servicio de los coches y las terrazas”.

Tras la reunión “ofrecida por el consistorio como respuesta a las 165 alegaciones por la reforma de la avenida”, el colectivo sostiene que el “clima ha sido cordial”, pero que “esta corporación no escucha y seguirá adelante con su proyecto estrella”, en referencia a la remodelación de la avenida, que incluyó el alcalde, Rafael Mateos, en su programa electoral.

Infografía de cómo quedará Virgen de la Montaña tras la remodelación y planos. / EP

Dos opciones

Según la perspectiva del colectivo, “tenemos dos opciones: aceptar que desaparezca ese bonito bulevar histórico por un capricho de Rafael Mateos o seguir con movilizaciones en la calle”.

Esto último, “lo valoraremos en estos días; tendremos muy en cuenta vuestras opiniones”, han señalado tras lanzar un mensaje a sus seguidores en redes.

En cuanto a las alegaciones registradas, señalan que “ha sido un número muy considerable”, y matizan que la excepción es “el tema de la mina, nunca visto en la participación ciudadana expresada por escrito de esta ciudad”, en referencia a las alegaciones masivas que se recogieron contra el proyecto de mina de litio en Valdeflores.

A la reunión municipal han asistido representantes de Cáceres Verde, ADENEx y asociaciones de vecinos. “Bien es verdad que ha habido más participantes del propio Ayuntamiento que de la ciudadanía”, han lamentado desde el colectivo.