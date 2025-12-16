Fallece en Cáceres Maruja Romero, referente y compañera del pintor Juan José Narbón

Esta madrugada ha fallecido Maruja Romero, esposa del pintor Juan José Narbón, a los 99 años. La noticia ha sido confirmada a este periódico por Marce Solís, amigo de la familia y representante de la cultura cacereña. Maruja se encontraba en una residencia y, tras su fallecimiento, ha sido trasladada al tanatorio de San Pedro de Alcántara, donde permanece acompañada por familiares y amigos.

"Sabia, buena, graciosa, cantarina"

Ana Narbón, su hija, ha compartido con nosotros estas bonitas palabras: "Sabia, buena, graciosa, cantarina, comprensiva, cuidadora de todos nosotros y discreta hasta el final. Así nos ha despedido, en silencio. Te voy a llorar todas las lágrimas que caigan del cielo. Gracias infinitas por ser la que me dio la vida".

Amigos y conocidos recuerdan a Maruja como una mujer que siempre estuvo al lado de su marido y de sus hijos, apoyando sus carreras y acompañando sus proyectos artísticos. "Creo que desempeñó una labor muy importante, porque detrás de cada pintor hay una gran mujer. Era súper simpática, divertida y apasionada del tango", ha señalado Solís, reflejando la calidez y la vitalidad que la caracterizaban.

Compromiso familiar y afecto

Maruja Romero deja un recuerdo de compromiso familiar y afecto, así como un legado de apoyo discreto pero fundamental a la vida cultural de la ciudad.