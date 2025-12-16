La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Tiempos modernos' de Chaplin el 16 de diciembre en Cáceres

Scape room para visibilizar la soledad no deseada

El próximo 16 de diciembre, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá el scape room La soledad tiene llave, una actividad organizada por la ONG ACCEM que busca concienciar sobre la situación de las personas que viven solas en España. Según la Estadística Continua de Población, más de 5,5 millones de españoles viven en soledad, una condición que puede generar tristeza, aislamiento o desesperanza.

En el vestíbulo de la Biblioteca se instalará una carpa interactiva, donde el público adulto podrá experimentar durante 15-20 minutos la sensación de soledad y reflexionar sobre cómo la sociedad puede ayudar a paliar estas situaciones, especialmente entre mayores, ancianos o emigrantes. La actividad estará disponible durante todo el horario de apertura de la Biblioteca, de 09.30 a 20.00.

Presentación de 'El corazón revolucionario del mundo', de Francisco Serrano

La Librería La Puerta de Tannhäuser de Cáceres acogerá este martes 16 de diciembre, desde las 19.00 hasta las 20.00 horas, la presentación del libro El corazón revolucionario del mundo, del escritor Francisco Serrano.

La novela, ganadora del XXI Premio Tusquets Editores de Novela 2025, es un relato hipnótico ambientado en los años setenta que sigue a una célula anticapitalista y, sobre todo, a Valeria Letelier, una mujer que se ve inmersa en esa lucha clandestina y lucha por tomar las riendas de su propia vida en un contexto de idealismo, violencia y dudas personales. La obra ha sido destacada por su capacidad para explorar tanto la acción política como las emociones humanas profundas, ofreciendo al lector una reflexión sobre qué significa realmente ser revolucionario en medio de tensiones históricas y personales.

Cartel oficial de la presentación. / Cedida

La cita, abierta al público, será una oportunidad para conocer de primera mano esta obra reconocida por la crítica y conversará con el autor sobre sus motivaciones, proceso creativo y los temas que atraviesan la narrativa.

'Tiempos modernos' en la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura en Cáceres proyectará el clásico del cine 'Tiempos modernos' el próximo 16 de diciembre, en horario de 19.30 a 20.30 horas. Dirigida y protagonizada por Charles Chaplin en 1936, la película es una sátira sobre la industrialización y las difíciles condiciones de trabajo durante la Gran Depresión.

Portada de la película 'Tiempos modernos'. / Filmaffinity

Considerada una de las obras más emblemáticas de Chaplin, combina humor, crítica social y escenas memorables como la famosa secuencia de la cadena de montaje. La proyección en la Filmoteca permitirá a los espectadores disfrutar de este clásico del cine mudo con su característico acompañamiento musical. La entrada es libre hasta completar aforo.