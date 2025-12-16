Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

El consumo de productos ibéricos vuelve a incrementarse durante las fiestas navideñas, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de las mesas españolas en estas fechas. Jamones, paletas, lomos y embutidos ibéricos registran cada año un notable aumento de la demanda, impulsado por la tradición gastronómica y la preferencia de los consumidores por productos de alta calidad.

Zeus Carrero, gerente de El Tinao, boutique especializada en productos ibéricos en Cáceres, señala que la campaña de Navidad es clave para este tipo de comercios, ya que, si las ventas acompañan, permite sostener la actividad durante todo el año. Además, asegura que en estas fechas no puede faltar en los hogares un buen jamón, una torta o un lomo, y subraya la importancia de apostar siempre por la excelencia del producto.

Además, el sector destaca que el consumo no se limita únicamente a los días señalados, sino que se extiende durante todo el periodo navideño, desde los encuentros previos hasta las celebraciones posteriores. Este incremento de la demanda supone un impulso clave para las tiendas especializadas, que concentran en estas semanas una parte muy significativa de su facturación anual.

Sellos de calidad y origen certificado

Desde el sector se destaca el creciente interés por productos amparados por sellos de calidad y origen certificado, como el ibérico de bellota. El consumidor muestra cada vez mayor atención a la procedencia, la trazabilidad y los métodos de elaboración artesanal, factores que resultan determinantes en la decisión de compra.

Impulso económico para el sector ibérico

Asimismo, la diversificación de formatos y precios ha favorecido este crecimiento. Desde piezas enteras hasta sobres envasados al vacío o estuches regalo, la amplia oferta permite adaptarse a distintos presupuestos sin renunciar a un producto tradicionalmente ligado a las celebraciones navideñas. Este incremento en la demanda supone un importante impulso económico para el sector ibérico, especialmente en las zonas rurales donde se concentra la producción. Ganaderos, industrias cárnicas y comercios especializados afrontan estas fechas como un periodo clave para cerrar el año con cifras positivas y reforzar la proyección de los productos ibéricos.