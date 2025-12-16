Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroesteEncuesta electoralAdiós a Robe IniestaElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Comercio local

Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

Zeus Carrero, gerente de 'El Tinao', señala que la campaña navideña es crucial para los comercios de ibéricos, que buscan sostener su actividad anual gracias a las ventas de jamones y embutidos

Equipo de 'Ibéricos El Tinao' en Cáceres.

Equipo de 'Ibéricos El Tinao' en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El consumo de productos ibéricos vuelve a incrementarse durante las fiestas navideñas, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de las mesas españolas en estas fechas. Jamones, paletas, lomos y embutidos ibéricos registran cada año un notable aumento de la demanda, impulsado por la tradición gastronómica y la preferencia de los consumidores por productos de alta calidad.

Zeus Carrero, gerente de El Tinao, boutique especializada en productos ibéricos en Cáceres, señala que la campaña de Navidad es clave para este tipo de comercios, ya que, si las ventas acompañan, permite sostener la actividad durante todo el año. Además, asegura que en estas fechas no puede faltar en los hogares un buen jamón, una torta o un lomo, y subraya la importancia de apostar siempre por la excelencia del producto.

Además, el sector destaca que el consumo no se limita únicamente a los días señalados, sino que se extiende durante todo el periodo navideño, desde los encuentros previos hasta las celebraciones posteriores. Este incremento de la demanda supone un impulso clave para las tiendas especializadas, que concentran en estas semanas una parte muy significativa de su facturación anual.

Sellos de calidad y origen certificado

Desde el sector se destaca el creciente interés por productos amparados por sellos de calidad y origen certificado, como el ibérico de bellota. El consumidor muestra cada vez mayor atención a la procedencia, la trazabilidad y los métodos de elaboración artesanal, factores que resultan determinantes en la decisión de compra.

Impulso económico para el sector ibérico

Asimismo, la diversificación de formatos y precios ha favorecido este crecimiento. Desde piezas enteras hasta sobres envasados al vacío o estuches regalo, la amplia oferta permite adaptarse a distintos presupuestos sin renunciar a un producto tradicionalmente ligado a las celebraciones navideñas. Este incremento en la demanda supone un importante impulso económico para el sector ibérico, especialmente en las zonas rurales donde se concentra la producción. Ganaderos, industrias cárnicas y comercios especializados afrontan estas fechas como un periodo clave para cerrar el año con cifras positivas y reforzar la proyección de los productos ibéricos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
  2. Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
  3. Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
  4. La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
  5. Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
  6. Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
  7. Luz verde al proyecto que cambiará para siempre el antiguo hospital de la Montaña de Cáceres
  8. El Solete Repsol más ibérico, a un paso de Cáceres

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Tiempos modernos' de Chaplin el 16 de diciembre en Cáceres

La Filmoteca de Extremadura proyecta 'Tiempos modernos' de Chaplin el 16 de diciembre en Cáceres

Cuartos del Baño da el paso definitivo en Cáceres: ejecutará la sentencia para recuperar su único acceso en días de lluvia

Cuartos del Baño da el paso definitivo en Cáceres: ejecutará la sentencia para recuperar su único acceso en días de lluvia

La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica abre en Cáceres con obras internacionales, sumando fuerza a la Capitalidad, que empieza su cuenta atrás

La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica abre en Cáceres con obras internacionales, sumando fuerza a la Capitalidad, que empieza su cuenta atrás

Correos ha llenado de Navidad sus oficinas en Cáceres con productos solidarios, sellos especiales y cestas para regalar

Correos ha llenado de Navidad sus oficinas en Cáceres con productos solidarios, sellos especiales y cestas para regalar

Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

Jamones, paletas y lomos ibéricos: los protagonistas indiscutibles de las mesas navideñas de Cáceres

Los Soletes portugueses: así se eligen y así se saborean cerca de Cáceres

Los Soletes portugueses: así se eligen y así se saborean cerca de Cáceres

De Cáceres al cielo: toda España conocerá la ciudad a través de vídeos promocionales con la Navidad como eje

De Cáceres al cielo: toda España conocerá la ciudad a través de vídeos promocionales con la Navidad como eje

Refrendo a una sentencia histórica: un abogado cacereño consigue que el SES tenga que abonar 110.000 euros por la muerte de un paciente que se contagió de covid en un hospital de Extremadura

Refrendo a una sentencia histórica: un abogado cacereño consigue que el SES tenga que abonar 110.000 euros por la muerte de un paciente que se contagió de covid en un hospital de Extremadura
Tracking Pixel Contents