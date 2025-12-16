Jarramplas, el Cerezo en Flor y más: el Calendario Extremeño recoge tradiciones de Cáceres con ilustraciones únicas

En los últimos años se ha puesto de moda comunicar y difundir novedades sobre Extremadura a través de las redes sociales. Sin embargo, mucho antes de que esta tendencia se consolidara, Juanjo Cerezo ya había apostado por mostrar la región desde una mirada cercana y diferente. Profesional del ámbito digital y community manager de varias empresas, hace aproximadamente cinco años decidió compaginar su trabajo con un proyecto personal. Así nació Extremadura Curiosa, una iniciativa pionera en la creación de contenido sobre Extremadura en redes sociales.

Poner en valor lo nuestro

"Profesionalmente ya trabajaba en el mundo de las redes sociales y, a nivel personal, siempre me ha apasionado recorrer la región. En cada viaje surgía la misma pregunta: ¿por qué nuestra tierra no es más conocida, con todo lo que tiene para ofrecer? De ahí nació la idea de crear este proyecto, con el objetivo de mostrar nuestra provincia a través de sus lugares, sus tradiciones y su historia, añadiendo además ese toque curioso que sorprenda y enganche al público de una forma diferente".

Calendario Extremeño

Por otro lado, el calendario extremeño alcanza ya su cuarta edición, una iniciativa que nació poco después de la creación del proyecto y que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como uno de sus formatos más reconocibles. "A través de las redes sociales ofrecíamos a la gente planes para hacer, fiestas tradicionales y distintas propuestas, pero siempre recibíamos el mismo comentario: que avisáramos con más antelación, que necesitaban algo parecido a una guía. Mi hermano y yo empezamos entonces a darle vueltas a cómo crear una herramienta que ayudara a descubrir la región, pero teníamos claro que no queríamos el típico folleto turístico que acaba olvidado en un cajón".

'Calendario Extremeño 2026'. / Extremadura Curiosa.

12 ilustradores de la región

"De esa idea nació el Calendario Extremeño, una guía turística pero en formato calendario. En él se recogen todas las fiestas de Interés Turístico de la región, alrededor de unas 67. Evidentemente es imposible incluirlas todas, por eso cada año nos ponemos en contacto con los municipios para confirmar fechas y evitar cualquier error. Además, queríamos que el calendario sirviera también para poner en valor el talento local, así que cada edición contamos con 12 ilustradores de la región. Cada uno aporta su propio estilo, sin un nexo común, para que el resultado sea variado y muy diferente. Una vez seleccionados, realizamos un sorteo para asignarles el mes y las fiestas correspondientes, aunque tienen libertad absoluta para crear. Nosotros vamos completamente a ciegas, y precisamente eso es una de las partes que más nos gusta del proyecto".

Tradiciones cacereñas

En el caso de la provincia de Cáceres, el calendario se llena de ilustraciones inspiradas en algunas de sus tradiciones más conocidas, como Jarramplas, el Cerezo en Flor, el Chíviri de Trujillo, la Boda Regia de Valencia de Alcántara, el Día de la Hispanidad en Guadalupe, el Otoño Mágico del Valle del Ambroz o Los Escobazos de Jarandilla de la Vera. Todo ello de la mano de artistas como Cris Mareza, Julián González, Santiago López, Pedro Camello, Alejandro Rufo y Paloma Paniagua, que aportan su estilo personal para dar forma a esta edición.