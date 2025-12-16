El PSOE carga contra el PP en Cáceres a cuenta de los presupuestos: “No cumplen y ahora buscan culpables”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, ha criticado el “incumplimiento flagrante” del PP respecto al acuerdo presupuestario alcanzado para dar luz verde a las cuentas de 2025, por lo que no se plantea ninguna negociación de cara a los presupuestos del próximo año.

'Pinza' PSOE-Vox

La portavoz del GMS ha salido al paso de las acusaciones del Ejecutivo popular sobre que hay una pinza PSOE-Vox" y que la el consistorio tendrá que prorrogar los presupuestos actuales a fecha 1 de enero de 2026. Esta “acusación” es “una muestra más de la incompetencia del gobierno de Rafael Mateos, que se basa permanentemente en la mentira".

La portavoz ha subrayado que el PP “no solo incumple con el PSOE, sino con toda la ciudadanía de Cáceres”, ya que el acuerdo suscrito abordaba las “principales necesidades sociales de la ciudad”. Según Fernández, “están insultando la inteligencia de los cacereños y cacereñas lanzando afirmaciones que se desmienten por sí mismas. La realidad es que el gobierno municipal no cumple con lo pactado; el grado de cumplimiento ha sido pírrico".

Adquisición de las Trinitarias

En políticas de vivienda, “de toda la batería de medidas acordadas, solo se han implementado las ayudas al alquiler, una “medida provisional”. Se ha “incumplido la adquisición del edificio de las Trinitarias, la rehabilitación de viviendas municipales y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo”, además de la ordenanza para la regulación de los apartamentos turísticos, que sigue pendiente de aprobarse desde la pasada legislatura.

Y afea que vaya a finalizar 2025 con un remanente que “supera los 21 millones de euros; un dinero que, con la normativa actual del Gobierno de España, se podría haber usado para adquirir el edificio de las Trinitarias y avanzar en que Cáceres tenga una oferta de vivienda pública que responda a las necesidades”

En cuanto al transporte público, “no se ha invertido el millón de euros reservado en el presupuesto para la mejora de las líneas”. Y ha criticado que tampoco se ha convocado la Mesa del Transporte “para definir el Plan Director que debe regir el nuevo pliego de condiciones”.

“Se demuestra que no tienen ánimo de cumplir con el compromiso presupuestario" Belén Fernández — Portavoz del GMS

Sin reciprocidad

Según la portavoz, el PSOE ya advirtió de que no se sentarían a negociar los nuevos presupuestos sin un informe de cumplimiento de los compromisos anteriores. "El PP habla de que no ha encontrado 'reciprocidad', y con nosotros solo hubo un anuncio en una Junta de Portavoces. No ha habido ningún contacto más", ha añadido en referencia al encuentro en el que se abrió la ronda de negociaciones para las cuentas.

“Se demuestra que no tienen ánimo de cumplir con el compromiso presupuestario". Para la portavoz del GMS, “la única realidad es que los avances recientes en la ciudad provienen de la gestión anterior o del Gobierno de España”.

Así, se ha referido a la entrega de la primera fase del Centro Ibérico de Almacenamiento Energético (CIIAE), “financiada al ciento por ciento por el Gobierno de España”; y la adhesión al sistema VioGén, “que partió de una iniciativa del PSOE en el pleno hace casi un año, y que evidencia que el pasado 25N el alcalde mintió afirmando que Cáceres pertenecía al sistema VioGén”.