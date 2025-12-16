La XI Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica abre en Cáceres con obras internacionales, sumando fuerza a la Capitalidad, que empieza su cuenta atrás

Cáceres sigue demostrando por qué debería ser Capital de la Cultura en 2031, por su patrimonio y por su arte. Este lunes se ha inaugurado la XI edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica en el Palacio de la Isla de Cáceres. A la inauguración acudieron numerosos concejales y el alcalde de la localidad, Rafa Mateos. La organización dio a conocer la ganadora del certamen, Laura Pilar Delgado, con su obra 'Lines', y el primer accésit, Elena López de la Oliva, por su obra 'Reconstrucción'. La exposición estará disponible hasta el 30 de enero.

Particparon casi 300 obras procedentes de países como España, Francia, Uruguay, México, Holanda, Perú, Argentina o Rusia. Esta edición, además, incorpora una vertiente educativa, gracias a la celebración de un taller infantil y juvenil, impartido por el estudio de arte La Sindicalista, bajo el título ‘Laboratorio de habitantes fantásticos', con el objetivo de acercar la creación artística a los más jóvenes. Se celebran los días 23, 26 y 30 de diciembre.

Imagen de la exposición. / Jorge Valiente

La primera en intervenir fue Rosa Perales, directora de la Bienal, quien invitó a «leer la declaración de intenciones de las obras seleccionadas, por encima del virtuosismo técnico». Le siguió María Jesús Ávila, coordinadora del Centro de Artes Visuales de la Fundación Helga de Alvear, quien destacó la calidad de las obras presentadas: «cuanto mayor es la calidad, más complicado es nuestro trabajo».

«Las propuestas reunidas en esta Bienal ponen de relieve que quienes trabajan en el ámbito de la obra gráfica comparten preocupaciones con el conjunto del arte contemporáneo». Además, añadió y puso de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento en este proyecto «sólido y coherente, que encuentra en la comunidad artística general y en la de la obra gráfica en particular una unánime aceptación». El jurado lo conformaron como comisarios Perales, Ávila y Julio Vázquez.

Cuenta atrás

El alcalde, Rafa Mateos, expresó la consolidación de esta cita cultural como «una de las convocatorias más asentadas y reconocidas de la ciudad», capaz de aglutinar creatividad, talento y proyección internacional. Además, subrayó que la Bienal es un ejemplo de cómo la obra gráfica «sabe reinventarse y adaptarse a los retos del momento», algo que, según ha señalado, queda reflejado en la alta participación de esta edición.

Es en este contexto donde el regidor ha anunciado que la ciudad se encuentra inmersa ya en «la cuenta atrás para entregar el ‘Bid book’ de la candidatura a ser Capital Europea de la Cultura en 2031», un documento que, según ha avanzado, «en los próximos días se va a registrar en el Ministerio». Además, afirmó que «en días como hoy, de manera muy expresa, podemos decir que somos merecedores de ese título», apelando al orgullo colectivo y subrayando que la ciudad va a defender su candidatura «con uñas y dientes y con todos los argumentos posibles».

Concejales presentes, Secretario General del Cultura y el alcalde. / Jorge Valiente

Por último, expresó su gratitud a «todo el sector cultural de la ciudad de Cáceres por volcarse con esa idea», destacando que «se está demostrando a las instituciones, a las fundaciones, a las asociaciones y a la sociedad en general que la cultura en Cáceres tiene un papel relevante». En este sentido, ha puesto en valor que «los proyectos privados se dan la mano con los proyectos públicos» y que esa colaboración permite impulsar la visión cultural que comparte la ciudad.

Francisco Palomino, Secretario General de Cultura en la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte de la Junta de Extremadura, también participó en el acto y quiso señalar el problema que supone que «la polarización que se está instalando en la cultura». «Se confunde ideología con cultura: ideología es algo que nos encasilla y encapsula; mientras la cultura es lo que queda cuando todo desaparece, como ocurrió en la pandemia», añadió. «La cultura es el hilo conductor que nos da para reconocer al otro, al artista, o a la persona, independientemente de cómo pensemos».