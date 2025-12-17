Negocios locales
Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: "Estamos todos los vecinos muy contentos"
El nuevo supermercado, de 300 metros cuadrados, abre sus puertas en la calle Venecia, ofreciendo una mayor oferta comercial a los vecinos del barrio cacereño y presentándose como una ayuda para las personas mayores de la zona
En octubre comenzaron las obras y ya es toda una realidad. La Madrila-Peña del Cura ya cuenta con un nuevo supermercado, situado prácticamente en su centro, en la calle Venecia. Se trata de un establecimiento de la cadena Dia, con 300 metros cuadrados de superficie, que abre así su duodécima tienda en Cáceres.
El local se ha inaugurado en la mañana de este miércoles, y se trata del único supermercado abierto dentro del barrio, pues, hasta ahora, los más cercanos estaban en la avenida Virgen de Guadalupe. Más oferta para los vecinos pero un gran rival para las multitiendas de la zona, quienes, ya en su momento, reflejaron su preocupación y apuntaban que quizás tuvieran que cerrar.
Testimonios
No obstante, los mayores favorecidos son aquellos que viven en la zona. Mari Luz, vecina del barrio que curioseaba la zona de congelados, asegura estar «encantada». «En este barrio somos muchas personas mayores y cuanto más cerca lo tengamos, mejor», comenta. «Creo que le viene bien al barrio. Toda la gente con la que he hablado estamos todo el mundo muy contentos».
Marcelo, por su parte, lo destaca más como algo que era «necesario». «En esta zona vive mucha gente y la oferta de este tipo de establecimientos es escasa. Además, quizás así bajen un poco los precios también».
Sin embargo, sobre las multitiendas, cree que no tienen por qué sentirse amenazadas. «Lo que hacen este tipo de negocios es atraer a más personas, y las multitiendas siempre operan como complemento a estos supermercados. Yo creo que se genera una buena inercia». Además, añade que «en lugar de tener la gente que marchar a los hiper o fuera del barrio, pueden encontrar aquí más oferta. No creo que afecte negativamente a las multitiendas».
Rodeo
No es el primer supermercado que abre en la ciudad de forma reciente. En la zona de El Rodeo se inauguró hace menos de un mes, el 26 de noviembre, otro establecimiento de la misma cadena, en la calle María Auxiliadora 10-12.
Ese hecho también generó bastante ilusión entre los vecinos, que comentaban que «cuanta más variedad haya en la zona mejor para el barrio». Además, este tipo de hechos también impactan en el barrio con la creación de empleo. Si en El Rodeo se contrataron a cuatro empleados nuevos, en La Madrila han sido ocho, siendo nueve trabajadores en total.
El nuevo local, que ocupa una parte de lo que en su día fue 'El País de Ni' o 'Camelot', lugares recreativos para niños, ha llegado para transformar el barrio y facilitar las compras, especialmente a las personas mayores, principales beneficiarias.
