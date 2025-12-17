Iniciativa
Artesanía y dulces típicos en Cáceres: el instituto García Téllez recauda fondos contra el cáncer con un mercadillo solidario
Adornos navideños, pulseras o galletas son algunos de los productos elaborados por el alumnado que se podrán adquirir este jueves
El instituto Javier García Téllez de Cáceres organiza este jueves, en horario de mañana y de tarde, un mercadillo solidario cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
La iniciativa cuenta con la participación activa del alumnado y del profesorado del centro, especialmente de los estudiantes implicados en los proyectos de recreos activos 'Camino a la Navidad' y 'Hazlo con tus manos', quienes han elaborado de forma artesanal numerosos artículos con fines solidarios.
Entre los productos que podrán adquirirse en el mercadillo se encuentran adornos navideños, pendientes, pulseras, llaveros, libretas, así como galletas decoradas y dulces típicos de estas fechas, todos ellos realizados con creatividad y dedicación por la comunidad educativa.
Compromiso social
Con esta actividad, el IES García Téllez no solo fomenta valores como la solidaridad, la cooperación y el compromiso social, sino que también promueve la participación del alumnado en proyectos que conectan el aprendizaje con causas sociales de gran relevancia.
Desde el centro se anima a toda la comunidad educativa y a los vecinos de Cáceres a acercarse al mercadillo y colaborar con esta iniciativa solidaria que, además de ayudar a una causa importante, contribuye a crear un ambiente navideño lleno de ilusión y generosidad.
