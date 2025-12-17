Cáceres blinda los descuentos del autobús urbano para 2026: "Una planificación preventiva y responsable"

El Ayuntamiento de Cáceres inicia el expediente administrativo para garantizar en 2026 los descuentos del 50% en los títulos multiviaje del transporte urbano en autobús, así como la gratuidad de los abonos joven y senior, destinados a menores de 16 años y personas mayores de 65.

El equipo de Gobierno adopta esta medida con carácter preventivo para evitar que los descuentos se suspendan a partir del 1 de enero por posibles retrasos en la convocatoria de las ayudas estatales al transporte urbano. En el supuesto de que estas subvenciones no se convoquen, el consistorio asume el coste íntegro de los descuentos y de la gratuidad de los bonos.

El concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, explica que el Ayuntamiento trabaja con una “planificación preventiva y responsable”, teniendo en cuenta los precedentes de años anteriores, cuando las ayudas del Gobierno central se aprueban en los últimos días del año o incluso con el ejercicio ya iniciado, lo que genera incertidumbre y retrasos en la aplicación de los descuentos.

Ofrecer certidumbre

Muriel subraya que la prioridad es "ofrecer certidumbre a los usuarios del transporte público y evitar que los retrasos administrativos del Gobierno central perjudiquen a los ciudadanos cacereños". En este sentido, señala que la continuidad de los descuentos del 50% y de la gratuidad para menores de 16 años y mayores de 65 forma parte de la apuesta del equipo de Gobierno por fomentar la movilidad en transporte público y apoyar a las familias y colectivos que más lo necesitan.

Datos de usuarios

Un informe técnico que evalúa el servicio entre enero y noviembre de 2025 registra más de 5,8 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 2,88% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, más del 67% de los usuarios utiliza títulos multiviaje bonificados, mientras que cerca del 17% corresponde a menores de 16 años y mayores de 65 que acceden al servicio de forma gratuita.