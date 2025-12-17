Desde Cáceres al escenario nacional: Pako Rón participará en 'Make Up Stars Drag Tour'

Pako Rón, conocido artísticamente como Francisca Fontana, es un maquillador gaditano vinculado a Cáceres, que siempre busca nuevos retos artísticos. Hace apenas unas horas, la productora oficial del programa 'Make Up Stars Drag Tour' confirmó a través de su cuenta de Instagram que participará en la segunda edición del certamen que revolucionó el arte del maquillaje Drag.

"Soy autónomo y tengo una academia de maquillaje en Cádiz llamada Look Art Studio, donde llevo más de 13 años trabajando. Gracias a distintos proyectos artísticos que he ido desarrollando, surgió la oportunidad de participar en el programa. Recuerdo que la directora de Mega TV se puso en contacto conmigo porque quería que hiciera un casting, lo realicé y, en mitad de la grabación, fui seleccionado. He pasado todo el verano fuera, ya que el programa se grabó en Canarias, y de momento no puedo facilitar más información".

Enamorado de Cáceres

Cáceres ocupa un lugar muy importante en su vida, hasta el punto de considerarla su segundo hogar. "Cada vez le tengo más cariño, esta ciudad tiene la energía suficiente para desarrollar proyectos y es un lugar que se vuelve único con el tiempo. Valoro mucho el respeto profesional que se respira aquí e incluso he llegado a pensar en dejarlo todo y mudarme. Cáceres me recarga las pilas, ese encanto castizo me fascina".

Director de la tercera temporada de 'Regias del Drag'

Además, ha desarrollado numerosos proyectos en la ciudad. Recientemente, estuvo al frente de la tercera temporada de Regias del Drag, junto a Nina Vagina, presentadora y drag cacereña. "Ofrecí mi ayuda para esta nueva temporada, ya que tengo experiencia en producción audiovisual y en la gestión de musicales y películas. Soy director de eventos de la asociación de Cáceres 'Cuidadoqueteveo' y pronto nos veremos inmersos en una cuarta temporada de 'Regias'. Me lo he pasado genial y sin duda repetiremos codo a codo".