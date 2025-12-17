Cáceres paga ya la subida salarial a la plantilla municipal: 810.000 euros de gasto extraordinario

El Ayuntamiento de Cáceres ha aplicado la subida salarial del 2,5 por ciento a toda la plantilla municipal, por lo que desde este miércoles los empleados públicos del consistorio comenzarán a recibir el incremento retributivo correspondiente al ejercicio 2025, que se traduce en un coste de 810.000 euros para las arcas públicas.

Nómina adicional

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha subrayado que el pago de esta subida, que se realiza en una nómina adicional a la correspondiente a diciembre, es posible “gracias a la estabilidad presupuestaria de la que goza el Ayuntamiento de Cáceres”, y con la que “se puede hacer frente a un gasto extraordinario”, que, en este caso, ronda esos 810.000 euros.

La tramitación de este abono se ha realizado de manera inmediata, toda vez que el Congreso de los Diputados validó el pasado jueves el Real Decreto-Ley publicado en el BOE del 3 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público, según informan desde el consistorio cacereño en nota de prensa.

600 trabajadores

La plantilla del Ayuntamiento de Cáceres ronda los 600 trabajadores en diferentes áreas municipales: IMAS, Patrimonio, Contratación, Urbanismo, Cultura, Deportes, Juventud, Fondos Estratégicos, Proyectos Estratégicos, Infraestructuras, Desarrollo Tecnológicos, Secretaría, Intervención, Participación Ciudadana, Recursos Humanos, Inspección de Servicios, Innovación, Rentas y Gestión Tributaria y Tesorería.

Todas esas áreas comenzaron el pasado mes de febrero la prestación del servicio en régimen de teletrabajo, que se consensuó y aprobó con la parte social del consistorio, y que reconoce a 130 trabajadores de la plantilla con un máximo tres días a la semana de trabajo en remoto.