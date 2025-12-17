El puente de Cedillo ya tiene toda la tramitación en regla tras firmar Óscar Puente el último documento

Llegan magníficas noticias desde Madrid. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, ya ha firmado el último documento necesario para la construcción del puente que unirá Cedillo y Montalvao. La tramitación apenas ha durado 15 días y se ha realizado con una rápida diligencia por parte de los servicios jurídicos. Las máquinas que estaban construyendo el viaducto sobre el río Sever se tuvieron que retirar porque todavía faltaba este trámite, que es necesario para que la empresa adjudicataria (la portuguesa Alexandre Barbosa Borges) pueda cobrar los casi 20 millones de euros que costará la infraestructura.

Visto bueno

Este informe necesitaba el visto bueno de los dos gobiernos. Fue redactado por el portugués y enviado al español. Una vez en manos del ministerio, lo trataron con la máxima velocidad posible para que el titular de Transportes lo rubricase a la mayor brevedad. El pasado fin de semana ya tenía el visto bueno, pero hasta este martes no se ha firmado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - Europa Press

El proceso

Es importante destacar que todo el proceso lo ha llevado a cabo el Ejecutivo portugués. En los últimos años, se han puesto sobre la mesa la construcción de dos puentes entre los dos países de la Península Ibérica: el que conectará a Cedillo con Montalvao y el que unirá a Sanlúcar de Guadiana con Alcoutim. Se acordó que los portugueses se encargarían del extremeño y los españoles del andaluz. Desde el Gobierno quieren incidir en la fluidez de las conversaciones para salvar todos los trámites cuanto antes.

Plazo de ejecución

Ahora, lo importante es que las obras se retomen cuanto antes. El plazo de ejecución era, supuestamente, de seis meses, pero lo más normal es que una actuación de este calibre ronde el año de trabajo. El coste total se va a financiar con cargo a los fondos europeos y al Ejecutivo luso. El Mecanismo de Transformación y Resiliencia de la Unión Europea aportó casi 12 millones de euros, y el resto se abonará con cargo a la Cámara Municipal de Nisa. El coste del viaducto ha ido subiendo en los últimos meses tras licitarse hasta en tres ocasiones porque ninguna empresa quería acometer la obra por menos dinero. Primero fue por doce millones, luego por 16 y finalmente por casi 20 millones de euros.

Carlos Gil

Tiene caducidad

También hay que destacar que los fondos europeos tienen fecha de caducidad. Deberá estar listo antes de agosto de 2026. Sin embargo, si la actuación está avanzada se suelen conceder prórrogas por la importancia que tienen este tipo de construcciones de ingeniería civil en un entorno rural donde la despoblación hace tanta mella.

A la espera de las máquinas

Ahora solo queda esperar a que las máquinas que se retiraron regresen para retomar los trabajos. Actualmente, están haciendo un camino desde la carretera que une Montalvao con la presa de Cedillo hasta el punto en el que iniciará el viaducto, pero en el lado portugués. En la parte española todavía se está a la espera de que la Junta licite las obras para crear su parte del acceso, que estará financiado con 5,1 millones de euros de fondos propios.

Recreación del puente sobre el río Sever. / E. P.

Infraestructura

La construcción del puente contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Historia

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.