Cocemfe Cáceres clausura Iladis 2025, un proyecto pionero en inclusión laboral de personas con discapacidad

Cocemfe Cáceres ha puesto fin este miércoles al proyecto Iladis 2025, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad física y orgánica, en un acto que reunió a administraciones públicas, entidades sociales y alumnado participante.

La jornada de clausura sirvió para evaluar los resultados y aprendizajes del programa, así como su impacto en la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El gerente de Cocemfe Cáceres, Paulino Collado, presidió la mesa inaugural, acompañado por representantes de la Fundación ONCE, el Sepad, Cadex, Sexpe y el Ayuntamiento de Cáceres.

Durante sus intervenciones, las autoridades destacaron la importancia de mantener y ampliar programas que fomenten la autonomía personal y la inserción laboral de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad de crear un entorno laboral más inclusivo y accesible.

Exposición y diálogo

En el marco del acto, se presentó la exposición técnica del proyecto, que recogió los principales resultados, hitos y aprendizajes alcanzados a lo largo de 2025. Además, se desarrolló una mesa de diálogo que contó con la participación de representantes del ámbito empresarial y del alumnado, favoreciendo un intercambio enriquecedor sobre las estrategias de inclusión laboral.

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los participantes y un espacio de convivencia, "reforzando el carácter colaborativo y participativo", según informó Cocemfe Cáceres.

Con iniciativas como Iladis 2025, la capital cacereña consolida su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, avanzando hacia un mercado laboral más diverso y accesible para todos.