Igualdad de oportunidades
Cocemfe Cáceres clausura Iladis 2025, un proyecto pionero en inclusión laboral de personas con discapacidad
La jornada de clausura permitió analizar los principales resultados alcanzados y fomentar el diálogo entre participantes y empresas
Cocemfe Cáceres ha puesto fin este miércoles al proyecto Iladis 2025, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad física y orgánica, en un acto que reunió a administraciones públicas, entidades sociales y alumnado participante.
La jornada de clausura sirvió para evaluar los resultados y aprendizajes del programa, así como su impacto en la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El gerente de Cocemfe Cáceres, Paulino Collado, presidió la mesa inaugural, acompañado por representantes de la Fundación ONCE, el Sepad, Cadex, Sexpe y el Ayuntamiento de Cáceres.
Durante sus intervenciones, las autoridades destacaron la importancia de mantener y ampliar programas que fomenten la autonomía personal y la inserción laboral de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad de crear un entorno laboral más inclusivo y accesible.
Exposición y diálogo
En el marco del acto, se presentó la exposición técnica del proyecto, que recogió los principales resultados, hitos y aprendizajes alcanzados a lo largo de 2025. Además, se desarrolló una mesa de diálogo que contó con la participación de representantes del ámbito empresarial y del alumnado, favoreciendo un intercambio enriquecedor sobre las estrategias de inclusión laboral.
El evento concluyó con la entrega de diplomas a los participantes y un espacio de convivencia, "reforzando el carácter colaborativo y participativo", según informó Cocemfe Cáceres.
Con iniciativas como Iladis 2025, la capital cacereña consolida su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, avanzando hacia un mercado laboral más diverso y accesible para todos.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil