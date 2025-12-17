Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Igualdad de oportunidades

Cocemfe Cáceres clausura Iladis 2025, un proyecto pionero en inclusión laboral de personas con discapacidad

La jornada de clausura permitió analizar los principales resultados alcanzados y fomentar el diálogo entre participantes y empresas

Participantes en el acto de clausura del proyecto Iladis.

Participantes en el acto de clausura del proyecto Iladis. / Cocemfe Cáceres

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Cocemfe Cáceres ha puesto fin este miércoles al proyecto Iladis 2025, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad física y orgánica, en un acto que reunió a administraciones públicas, entidades sociales y alumnado participante.

La jornada de clausura sirvió para evaluar los resultados y aprendizajes del programa, así como su impacto en la promoción de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. El gerente de Cocemfe Cáceres, Paulino Collado, presidió la mesa inaugural, acompañado por representantes de la Fundación ONCE, el Sepad, Cadex, Sexpe y el Ayuntamiento de Cáceres.

Durante sus intervenciones, las autoridades destacaron la importancia de mantener y ampliar programas que fomenten la autonomía personal y la inserción laboral de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad de crear un entorno laboral más inclusivo y accesible.

Exposición y diálogo

En el marco del acto, se presentó la exposición técnica del proyecto, que recogió los principales resultados, hitos y aprendizajes alcanzados a lo largo de 2025. Además, se desarrolló una mesa de diálogo que contó con la participación de representantes del ámbito empresarial y del alumnado, favoreciendo un intercambio enriquecedor sobre las estrategias de inclusión laboral.

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los participantes y un espacio de convivencia, "reforzando el carácter colaborativo y participativo", según informó Cocemfe Cáceres.

Noticias relacionadas y más

Con iniciativas como Iladis 2025, la capital cacereña consolida su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, avanzando hacia un mercado laboral más diverso y accesible para todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
  2. Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
  3. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  4. Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
  5. La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
  6. Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
  7. Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
  8. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil

Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: "Estamos todos los vecinos muy contentos"

Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: "Estamos todos los vecinos muy contentos"

Cocemfe Cáceres clausura Iladis 2025, un proyecto pionero en inclusión laboral de personas con discapacidad

Cocemfe Cáceres clausura Iladis 2025, un proyecto pionero en inclusión laboral de personas con discapacidad

Artesanía y dulces típicos en Cáceres: el instituto García Téllez recauda fondos contra el cáncer con un mercadillo solidario

Artesanía y dulces típicos en Cáceres: el instituto García Téllez recauda fondos contra el cáncer con un mercadillo solidario

48 horas aislados en una finca con sus animales en Cáceres tras el paso de la borrasca Emilia

48 horas aislados en una finca con sus animales en Cáceres tras el paso de la borrasca Emilia

Los vecinos de Gil Cordero en Cáceres anuncian medidas de presión si se mantiene el piso tutelado

Los vecinos de Gil Cordero en Cáceres anuncian medidas de presión si se mantiene el piso tutelado

Cáceres blinda los descuentos del autobús urbano para 2026: "Una planificación preventiva y responsable"

Cáceres blinda los descuentos del autobús urbano para 2026: "Una planificación preventiva y responsable"

Este es el policía local de Cáceres galardonado por su labor en la guerra de Ucrania

Este es el policía local de Cáceres galardonado por su labor en la guerra de Ucrania

El pintor de Cáceres Andrés Talavero recuerda a su maestro Juan José Narbón, figura clave del arte extremeño

El pintor de Cáceres Andrés Talavero recuerda a su maestro Juan José Narbón, figura clave del arte extremeño
Tracking Pixel Contents