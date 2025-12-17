Cuenta atrás para la primera criba de Cáceres 2031: más de 200 propuestas ciudadanas dan forma al proyecto

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Ciudad Europea de la Cultura, Iris Jugo, ha presentado este miércoles al consejo rector de la entidad el ‘bidbook, el documento oficial que recoge el proyecto con el que Cáceres opta a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y que incluye más de 200 propuestas ciudadanas.

Consejo rector, este miércoles en el salón de plenos. / EP

Panel de expertos

Durante su intervención, Jugo ha explicado que el proyecto se registrará formalmente en los próximos días y que, posteriormente, será analizado por un panel de expertos designados por la Comisión Europea (CE), ante quienes se defenderá el contenido del documento.

La coordinadora general de Cáceres 2031 ha destacado que el proceso de elaboración del ‘bidbook’ ha contado con una “elevada participación social”.

Tras una primera ronda de contactos con agentes culturales, sociales e institucionales de toda Extremadura, se han recibido más de 200 propuestas, que “han servido como base para diseñar una propuesta cultural ambiciosa, contemporánea y con una marcada dimensión europea”.

'Transcultura'

La candidatura se ha apoyado en el concepto de “transcultura”, entendido como una metáfora de la Europa actual que rinde homenaje a la trashumancia tradicional.

Bajo esta idea, el proyecto defiende valores como el movimiento compartido, el cuidado del camino común y el intercambio de recursos, en lo que se ha denominado la ‘Trashumancia Cultural del siglo XXI’.

Jugo ha recordado, además, que entre las principales fortalezas de Cáceres 2031 está el “respaldo unánime” de las instituciones y de los partidos políticos, así como el apoyo de toda la Comunidad Autónoma. En este sentido, ha subrayado que el proyecto se ha concebido como una “candidatura de ciudad y de región”.

Entre los logros alcanzados hasta el momento, la coordinadora ha señalado la aprobación de la Estrategia Cultural de Cáceres, la incorporación de la ciudad a las principales redes culturales europeas y el establecimiento de vínculos con otras ciudades que han sido o serán Capital Europea de la Cultura.

Asimismo, ha recordado la celebración de iniciativas culturales como ‘Hojas Blancas’, ‘Periscopio Cáceres’, ‘Cultura Polinizadora’ y ‘En torno a la novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad’, que han contribuido a “consolidar el proyecto”.