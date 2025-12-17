Evento solidario
Deporte y solidaridad se unen en la XII Gala Solidaria de Gimnasia Rítmica de El Perú Cáceres Wellness
La Cruz Roja y el club El Perú Cáceres Wellness celebran doce años de colaboración en la recogida de juguetes para familias de la provincia con el objetivo de triplicar las cifras de la pasada edición
La solidaridad volverá a ser protagonista este sábado, a partir de las 11.00 horas, en el Pabellón Multiusos de Cáceres, con la celebración de la XII Gala Solidaria de Gimnasia Rítmica El Perú Cáceres Wellness, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que cuenta con la colaboración de Cruz Roja para la recogida de juguetes destinados a familias desfavorecidas de la provincia en estas fechas señaladas.
Como cada año, uno de los momentos más esperados del evento será la tradicional lluvia de peluches solidaria. Todos los juguetes donados durante la gala por padres, familiares y amigos serán distribuidos a los más pequeños como parte de la campaña navideña y del proyecto 'El juguete educativo'.
La presentación del evento ha contado con la participación de Jorge Azcona, gerente de El Perú Cáceres Wellness, y María Borrero, coordinadora de Cruz Roja Juventud, quienes han destacado el carácter solidario y la trayectoria de esta iniciativa, que cumple ya doce ediciones.
Desde la organización han querido animar a los asistentes a participar en este acto “simbólico y especial”, que tendrá lugar al finalizar el desfile solidario y tras la foto grupal. “El deporte es salud y bienestar, y en estas fechas queremos demostrar que existe gente buena y solidaria", ha señalado Azcona.
Nuevas disciplinas
En esta edición participarán 170 gimnastas pertenecientes a las disciplinas de escuelas, precompetición, promesas y competición, que llevan semanas preparando con ilusión un espectáculo deportivo y solidario. Como novedad, el evento contará también con la implicación de los deportistas de pádel y natación del club, que desfilarán junto a las gimnastas portando los regalos donados.
Además, El Perú Cáceres Wellness pretende que el evento deje un recuerdo especial, por lo que se obsequiará con 1.000 bufandas a los socios que participen en la donación.
Llamamiento a la ciudadanía
Borrero ha subrayado que llevan más de una década recogiendo juguetes para los más pequeños, y ha recordado que el pasado año se alcanzó la cifra de cerca de 300 niños beneficiados. “Este año queremos triplicar esos datos y llegar a muchos más”, ha afirmado.
Por último, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con la donación de juguetes destinados a niños de entre 8 y 10 años, "un tramo de edad en el que resulta más difícil encontrar donaciones". En este sentido, solicitan especialmente juegos de mesa y juguetes deportivos como patines en línea, balones, patinetes, raquetas o equipación deportiva.
- La importancia de la educación: una profesora jubilada cacereña destaca el refugio que encontró una alumna en el instituto
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Cáceres se prepara para rugir de solidaridad con la gran Papanoelada Motera 2025
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
- Cáceres instalará una gran cubierta textil para reducir el calor en una de sus calles más transitadas
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil