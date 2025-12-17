Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tecnología extremeña

Una empresa de Cáceres participará en el Mobile World Congress de Barcelona en 2026

La firma ha sido seleccionada para formar parte del Pabellón de España en el principal evento internacional de la industria de la conectividad

Miembros de la empresa en una imagen captada en 2012.

Miembros de la empresa en una imagen captada en 2012. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La empresa tecnológica Mobbeel, con sede en Cáceres, ha sido seleccionada para formar parte del Pabellón de España en el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto Fira Gran Vía de Barcelona, según ha informado Red.es

Mobbeel es la única empresa extremeña entre las 49 pymes tecnológicas elegidas para integrar este espacio, organizado por Red.es por decimotercer año consecutivo con el objetivo de impulsar la internacionalización y visibilidad del sector tecnológico español.

La compañía cacereña desarrolla herramientas de verificación de identidad, incluyendo procesos de onboarding digital, autenticación y firma biométrica. Sus soluciones permiten demostrar la identidad de los usuarios de forma segura tanto en entornos online como en procesos presenciales que requieren digitalización, incorporando tecnologías como el escaneo y validación de documentos mediante OCR y NFC, así como biometría facial y prueba de vida para la prevención del fraude.

Las empresas seleccionadas dispondrán de un estand personalizado dentro del Pabellón de España y acceso a espacios de networking y salas de reuniones, además de participar en una agenda de actividades que incluye conferencias, encuentros empresariales y visitas de delegaciones internacionales.

En la última edición del MWC, el Pabellón de España ha recibido más de 13.000 visitantes presenciales y 5.000 virtuales, y las empresas expositoras han estimado que su participación les permitiría generar un volumen de negocio de 26,5 millones de euros, según los datos facilitados por la organización.

