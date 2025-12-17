48 horas aislados en una finca con sus animales en Cáceres tras el paso de la borrasca Emilia

Los vecinos de la finca de Cuartos del Baño cumplen 48 horas aislados con sus animales tras el paso de la borrasca Emilia por sus viviendas. El puente que tienen como única salida de sus inmuebles queda totalmente anegado por el cauce del río Salor cada vez que llueve de forma intensa, y así ha ocurrido durante las últimas horas. Las familias que residen en esta zona, ubicada entre Malpartida de Cáceres y Aliseda, pero en el término municipal de la capital provincial, tienen que decidir entre quedarse en sus fincas o irse de ellas en épocas de meteorología adversa, y muchos de ellos se ven obligados a permanecer porque tienen que cuidar su ganadería.

Última salida

La última salida de los vecinos fue el pasado lunes, justo antes de que comenzase a llover. Se reunieron con el buffete de abogados que lleva su caso y tomaron la decisión de realizar los trámites de ejecución de sentencia contra los propietarios de las fincas por las que transcurre el camino de Monte Almeida, la única alternativa para salir de sus viviendas. Lo harán, presumiblemente, en la primera quincena de enero. Tomaron esta decisión prácticamente a la desesperada al considerar que el consistorio va a reactivar la vía judicial, algo que prolongará aún más en el tiempo el arreglo del camino.

En 'stand by'

La rehabilitación del mencionado camino sigue en 'stand by' después de varias semanas porque, cuando las máquinas fueron a reparar el camino, se toparon con un tracto en la puerta que impedía su paso. De este modo, el ayuntamiento tomó la decisión de poner los hechos en manos de la Secretaría General para estudiar cómo proceder. Ese parón indefinido no ayuda a los vecinos, que temen sufrir aún más retrasos en la reparación del camino.

Piñuelas

Entretanto, solicitaron a la Subdelegación del Gobierno una manifestación en la plaza de las Piñuelas justo antes del comienzo del pleno de este jueves como medida de presión que les ha sido concedida. Por ello, estarán una media hora antes en la entrada trasera del consistorio para dar más visibilidad a su problema.

Contexto

Por contextualizar, una finca privada cortó el camino público en el año 2017. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el ayuntamiento, hasta 2021, no realizó la investigación.

El puente, anegado por el cauce del río Salor. / E. P.

No es público

Tras los dos años, el ayuntamiento deterina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrtivo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el ayuntamiento ha incoado expedientes para su recuperación.

50.000 euros

Finalmente, a finales de 2024, el consistorio destinó una cuantía cercana a los 50.000 euros para crear esta vía alternativa de acceso a Cuartos del Baño, puesto que el paso actual por el río Salor queda anegado con las fuertes lluvias. Las obras fueron adjudicadas. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses.

Permisos

En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.