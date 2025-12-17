Un incendio en una vivienda frente al Serrano Macayo de Cáceres obliga a desalojar un edificio entero y los bomberos logran salvar al menos a ocho personas

La madrugada ha podido ser trágica en Cáceres, pero por suerte y gracias al trabajo de los bomberos del Sepei, todo ha quedado en un susto. Un incendio originado por un fallo en un brasero en el segundo piso del inmueble número 13 de la calle Jesús Asunción de Cáceres (frente al pabellón Juan Serrano Macayo) ha desatado el pánico entre vecinos de la zona.

Gracias a la diligente actuación de los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres), el suceso no ha ido a mayores, aunque han sido necesarios varios traslados al hospital por inhalación de humos.

En el segundo piso

El incendio se ha producido en el segundo piso, donde reside sola una mujer de unos 70 años. Un fallo en el brasero habría sido el origen, según las primeras investigaciones y lo señalado por la propia víctima a los servicios de emergencias, Aún así, ahora se iniciará la investigación pertinente para esclarecer el motivo exacto. Ella ha sido la peor parada porque ha sufrido quemaduras leves e inhalación de humo, motivos por los que ha sido necesario su traslado al Hospital Universitario de Cáceres.

En el primero piso también residía una familia que ha podido salir por su propio pie y que no se ha visto muy afectada. Y en el tercero había otra familia compuesta por los padres y dos adolescentes que se habían refugiado en el interior de la vivienda con ventanas y puertas cerradas, a la espera de que los bomberos accediesen al interior y permaneciendo de forma estoica, momento en el que han salido por su propio pie y también han sido trasladados al Universitario en ambulancia.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado hasta cuatro dotaciones del Sepei (tres camiones y una pick up), varias ambulancias, dos patrullas de Policía Nacional, otras cuatro de la Policía Local de Cáceres y el servicio de grúa municipal.

Hora

El aviso se recibió minutos antes de la una de la madrugada, y los agentes de bomberos tardaron aproximadamente una hora en sofocar las llamas y concluir la evacuación.

No se han producido daños personales, pero sí materiales. Desde la calle es visible que el interior del segundo piso ha quedado calcinado y las ventanas se han tenido que romper para la salida de humo.

Expectación

El suceso ha generado una gran expectación en las inmediaciones de la calle Jesús Asunción, donde los vecinos se han agolpado para conocer los detalles de lo ocurrido en el suceso y mostrar su preocupación ante una situación que podría haber causado una gran desgracia en la ciudad, pero que finalmente ha concluido con los bomberos del Sepei salvando a al menos ocho personas de las llamas en todo el edificio número 13 de la calle Jesús Asunción.