Manolete y otros toreros famosos atrajeron a vecinos y visitantes a la feria de mayo de 1940 en Cáceres

La ciudad recibió la visita de Francisco Franco y celebró su feria de mayo con la actuación del torero Manolete y otras figuras del toreo

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Durante el año 1940, la ciudad fue escenario de diversos acontecimientos de relevancia política, social y cultural. El 21 de marzo, el general Francisco Franco realizó una visita al Monasterio de Guadalupe, donde oró ante la imagen de la Virgen y, posteriormente, mantuvo una conversación con el capitán Luna en la que abordaron distintos problemas y necesidades de la provincia.

En el ámbito municipal, el 1 de marzo el Ayuntamiento de Cáceres anunció la salida a subasta de las obras destinadas a la construcción de un nuevo mercado en la Ronda del Carmen, una infraestructura llamada a mejorar el abastecimiento y la actividad comercial de la ciudad.

Ponciano Manuel González

Pocos días después, el 4 de marzo, Ponciano Manuel González fue nombrado delegado provincial de la Obra Nacional de Educación y Descanso, institución encargada de promover actividades culturales, recreativas y sociales entre los trabajadores.

Manolete

Por su parte, el calendario festivo y cultural también tuvo momentos destacados. El 1 de mayo, con motivo de la feria de mayo, llegó a la ciudad el célebre torero Manolete, una de las figuras más importantes del toreo de la época. Junto a él participaron otros diestros de gran prestigio, como Rafael Ponce 'Rafaelillo', Juan Belmonte, Pepe Luis Vázquez, Paquito Casado, Manuel Martín Vázquez y Eugenio Fernández Angelete, lo que convirtió la feria en un acontecimiento de gran atracción para vecinos y visitantes.

TEMAS

