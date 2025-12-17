El Museo Helga de Alvear de Cáceres suma a la Torta del Casar a su círculo más exclusivo

El Museo Helga de Alvear da la bienvenida al Consejo Regulador de la D.O.P. Torta del Casar a la iniciativa filantrópica “Helga Programa de Miembros”, como primer integrante de su “Círculo de Apoyo”. Con este programa filantrópico el Museo invita a la comunidad a contribuir a su misión: transformar la vida de las personas a través del arte y formar parte de una dinámica comunidad de personas y organizaciones que comparten pasión por el arte contemporáneo.

En concreto, el llamado “Círculo de Apoyo” está formado por colaboradores que deseen generar un gran impacto, ayudando al museo a desarrollar su programa de exposiciones, actividades y proyectos educativos a través de sus donaciones. Como contrapartida, los miembros que forman parte del círculo disfrutan de reconocimiento público, invitaciones a las preinauguraciones de las exposiciones, visitas guiadas gratuitas, acceso prioritario a actividades especiales, descuentos en catálogos y una desgravación fiscal de hasta el 80% de la cuota en el IRPF, entre otros alicientes. El programa cuenta con diferentes categorías dependiendo de las cuantías a aportar y las ventajas asociadas.

En palabras de la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães “El apoyo de la comunidad y de organizaciones como D.O.P. Torta del Casar, tan ligadas a nuestro territorio, es vital para que podamos seguir trabajando desde el Museo de forma inclusiva, democrática e innovadora. Estamos muy agradecidos por su constante colaboración en eventos a través de su producto único, y contentos de darles la bienvenida al Programa de Miembros del Helga”.

La D.O.P. Torta del Casar ya viene colaborando con el Museo a través de la donación de su producto estrella, el queso D.O.P. Torta del Casar, a lo largo de los dos últimos años en preinauguraciones y otros eventos. Ahora, en 2026, el organismo renueva este apoyo mediante la firma de un convenio de donación de quesos D.O.P. Torta del Casar y lo refuerza entrando a formar parte del llamado “Círculo del Patrono” del Helga. Se coinvierte así en la primera entidad inscrita en el “Helga programa de miembros”, consolidando y ampliando así su apoyo al proyecto del museo y su misión.

El presidente del Consejo Regulador, Angel Pacheco, ha indicado que “es de vital importancia unir el dinamismo de la cultura, especialmente el de una institución como el Museo Helga de Alvear, a la gastronomía representada por la Torta del Casar, porque contribuye al desarrollo integral del territorio.”

Desde el Museo se recuerda que para formar parte del programa de miembros o regalar la inscripción como obsequio estas navidades basta con rellenar un breve formulario en la web o escribir a protocolo@museohelgadealvear.com.

Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear: emblema y catalizador de la cultura en Cáceres

El Museo Helga de Alvear fue creado para albergar una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes de Europa, desarrollada a lo largo de 40 años por la destacada galerista y coleccionista Helga de Alvear. Además de la colección, el museo desarrolla un ambicioso programa de exposiciones temporales, así como proyectos de community engagement. El Museo Helga de Alvear es gratuito, accesible y abierto; un lugar de experimentación, investigación y difusión, donde el arte es una herramienta para el pensamiento crítico.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional. Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.