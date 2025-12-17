¿Qué música escuchan los cacereños? Freddie Mercury, Extremoduro o BTS, presentes en sus playlists

«Cada persona es el reflejo de la música que escucha». Esta cita célebre del beatle John Lennon expresa claramente cómo la música que escuchan las personas define su personalidad. La música tiene un poder inmenso, nos transporta en el tiempo, nos emociona o nos recuerda a personas que, por circunstancias de la vida, ya no están con nosotros. Científicamente hablando, la música libera dopamina para el placer, mejora la memoria, reduce el estrés y fortalece la empatía. ¿Qué sería del mundo sin música? ¿Se lo imaginan? Sin música, la vida sería un error.

Basta con estar un rato en la calle para ver a decenas de personas escuchando música. Cascos, auriculares con cable, inalámbricos... los más 'rebeldes' irán con un altavoz, sin importarles el resto de personas. Nos ponemos música en el coche, al trabajar, al estudiar, o simplemente al limpiar la casa. También vemos muchas camisetas o sudaderas relacionadas con ella o artículos de decoración. La música es universal y, en definitiva, define a cada persona.

Sin embargo, ¿qué géneros escuchan los cacereños? Es una pregunta muy amplia, pues en una ciudad con casi 100.000 habitantes hay tantas respuestas posibles que sería imposible determinarlo fielmente y tocando todos los palos. Como se suele decir, para gustos, colores.

Para gustos, colores

La tendencia también cambia según la edad de la persona a la que preguntes, o eso sería lo más lógico. Los más mayores tiran por artistas, principalmente nacionales, conocidos de sobra por todos, como puede ser Raphael, José Luis Perales o Julio Iglesias. Sin embargo, la escena internacional aparece, por ejemplo, con Francisco, de 71 años, quien asegura escuchar «rock sinfónico». Y de señalar una banda, lo hace con una de las grandes: «Pink Floyd».

Raphael, durante un concierto en Madrid. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Los artistas internacionales dominan el panorama, aunque los nacionales son reconocidos por todos. Por ejemplo, Johan, de 57 años, adora a Mick Jagger, «porque me trae recuerdos de cuando estaba con mis amigos en la adolescencia». Sin embargo, no se queda con una canción de los Rolling Stones, sino de George Michael: «Fantastic, de Wham!».

De edad similar, pero gusto diferente, es su mujer, Miriam, de 53 años. Ella tira más hacia Alejandro Sanz, su «artista favorito desde la adolescencia». No obstante, de elegir una canción, se queda con una bastante reciente perteneciente al último disco de Rosalía, 'Lux': «Sauvignon Blanc».

Miguel, de 48 años, también sigue la tendencia nacional escuchando a Leiva y, especialmente, El Polvo de los Días Raros. No obstante, admite estar bastante «enganchado» últimamente a Thong Song, del artista norteamericano de soul, Sisqo. Su mujer, Ana, de 46 años, destaca Yellowstone, de Matt Hansen.

Extremoduro entra en la sala

Aunque se suele decir que nadie es profeta en su tierra, lo cierto es que en la región si hay una banda, generalmente, adorada, esa es Extremoduro y el que fuera su cantante: Robe Iniesta. El placentino ha sido noticia recientemente por un motivo que a nadie le habría gustado escuchar jamás como es su fallecimiento. Y si ya se ha visto la devoción que existe por él en las millones de muestras de afecto estos días, en la calle ese amor también es palpable.

David, de 25 años, no duda cuando se le pregunta por su grupo favorito. Y se queda con la canción más escuchada en streaming: «La vereda de la puerta de atrás». Hay quien dice que es imposible encontrar a nadie en España que no haya escuchado alguna vez Extremoduro. Y si se encuentra, quizás acaba de salir de su cueva.

Fotogalería | El último adiós a Robe Iniesta / Raquel Rodríguez Muñoz

Por su parte, el joven Eric, de solo 17 años, tampoco duda en nombrar a la banda de Plasencia como su favorita, «porque mi madre y mi hermana lo ponen mucho en casa». Otras canciones que se destacan son Si te vas, Jesucristo García o toda 'La Ley Innata' íntegra, así como el último disco del artista, 'Se nos lleva el aire', el cual estos días ha tenido un aspecto muy melancólico y de despedida.

Extremoduro es universal y, sí, en este caso es profeta en su tierra. Aunque, como diría Robe, «que le gustes a mucha gente no quiere decir nada porque la mayoría es idiota».

Pop, rap y trap

También es bastante escuchado el rap o el trap. En este caso, de las personas preguntadas, destacan José y Alba, de 30 años, quienes mencionan a la artista argentina Nathy Peluso como su referente. Bastante de moda están los traperos argentinos en España, como Duki, Ysy A, Bizarrap, Nicki Nicole o la propia Peluso. Aunque el rey de Argentina siempre ha sido Andrés Calamaro.

Nathy Peluso y Duki. / E.P

Tirando de números, son los latinos quienes predominan en la industria. Según el Spotify Wrapped, que es un resumen anual de la app de música sueca que señala los artistas más escuchados y más datos interesantes de cada oyente, los más escuchados en España son Bad Bunny, Quevedo y Mike Towers.

El pop también está a la moda, tanto nacionalmente como es el caso de Aitana o Lola Índigo, como internacionalmente, donde Taylor Swift manda. Un artista muy venerado pero que estos últimos años ha estado más escondido es Harry Styles, el que fuera cantante de la banda One Direction. Alicia, de 19 años, es fan aférrima del británico. «Empecé a escucharle con One Direction y me parecen muy profundas sus letras», asegura. «Aunque lleva desde el 2022 sin publicar álbum y por ende estoy empezando a escuchar otros artistas y todo tipo de música». ¿Su canción? Cherry.

Cristina, de 24 años, también lleva el pop por bandera y señala El Sueño de Morfeo como su grupo favorito. Grupos de este tipo como Amaral o La Oreja de Van Gogh son también muy demandadas. Y no es cuestión de sexos. Miguel, de 16 años, también escucha mucho pop. Destaca la canción Beauty and a Beat de Justin Bieber, así como artistas como Katy Perry o Lady Gaga. Y entre estos asoma tímidamente otro género, el rock, en forma de AC/DC.

El rock nunca muere

El rock, ese género que para muchos es arte y para otros es solo ruido. Sea metal, hard rock, uno más clásico, pop rock, punk... hay muchas variantes y muchos grupos. Españoles, se ha nombrado ya a Extremoduro pero también se puede hacer con Héroes del Silencio, Mägo de Oz, Hombres G, Loquillo, Rosendo, Dover o Fito y Fitipaldis. Y en cuanto a lo internacional, el abanico es mucho más grande.

Fito y Fitipaldis. / E.P

José, de 45 años y con una chupa de cuero que ya hacía intuir sus gustos, menciona a los Ramones y su canción I wanna be sedatedcomo música preferida.

Pablo, por ejemplo, de 22 años, se declara fan incondicional de una de las bandas emblemas de la historia de la música: Queen. Y entre tanto Bohemian Rhapsody, para él «la mejor canción de todos los tiempos», o tanto Somebody to love, defiende The Show Must Go On como su canción preferida. Aunque también quiere que se mencionen otras bandas (bastante clásicas) que llenan sus playlists, como The Beatles, Guns N' Roses, Led Zeppelin, los mencionados AC/DC o Aerosmith. «Son tantas que estaríamos aquí hasta mañana».

Nuevas tendencias y K-pop

También hay quien, aunque tiene claros sus gustos, siempre se abre a escuchar música nueva. Ese es el caso de Fátima, de 17 años, quien con sus peculiares auriculares que lleva a todos lados hace de la música su estilo de vida. Ella ama el K-pop, música popular coreana, y su banda más escuchada es BTS, emblema mundial del género. Blackpink les sigue en preferencias, así como The Oh Hellos, «una banda indie que conocí hace unos años». De BTS menciona Pied Piper.

«Este año he descubierto mucha música, pero yo generalmente siempre soy de K-pop. Aun así, también escucho un montón de artistas emergentes, como Victoria Mae, una chica argentina que crea una música muy bonita», declara. Y vuelve Freddie Mercury. «También me estoy enganchando a Queen gracias a un amigo que es muy fanático», concluye.

La música ha sido adorada desde tiempos inmemoriales. El mismo Platón aseguró que «la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo». Ya se ha dicho anteriormente, hay muchos gustos y muchas preferencias que darían para millones de líneas, y muchos artistas han quedado fuera de las referencias de estas personas.