Norbanova presenta el libro 'Los antiguos cinematógrafos de la provincia de Cáceres' este miércoles

Tres actividades para disfrutar de la literatura y el cine en la ciudad.

Norbanova presenta 'Los antiguos cinematógrafos de la provincia de Cáceres'

La Asociación Cultural Norbanova invita a la ciudadanía a la presentación del libro Los antiguos cinematógrafos de la provincia de Cáceres, que tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre a las 19.30 horas, dentro de su ciclo 'Aula de la Palabra – Presentaciones'.

La obra será presentada por la profesora Angélica García Manso, quien ofrecerá una visión detallada sobre la historia y el legado de los primeros espacios cinematográficos en la provincia cacereña. El libro cuenta con la colaboración del Grupo Editorial Sial Pigmalión, y promete atraer tanto a amantes del cine como a interesados en la historia local. La actividad, abierta al público, constituye una oportunidad para conocer más sobre la memoria cultural de Cáceres y disfrutar de un encuentro con la autora, que compartirá anécdotas y detalles inéditos sobre los antiguos cinematógrafos de la región.

Cartel oficial del evento. / Cedida

Proyección y coloquio de 'La marcha de los soldaditos de madera' en Habla de Cine

Este miércoles 17 de diciembre, de 21.00 a 22.30, se proyectará La marcha de los soldaditos de madera, dentro del ciclo 'Habla de Cine: Diablillos de Navidad'. Esta actividad incluye un coloquio posterior con los asistentes. El ciclo, dedicado a películas sobre seres inertes que cobran vida, llega a su última programación del año coincidiendo con la Navidad. Los espectadores podrán disfrutar de historias en las que los juguetes cobran vida para vivir su última aventura navideña, llenas del espíritu burlón y divertido característico de estas fechas.

Portada de la película en DVD. / Cedida

Presentación del libro 'Las vidas (im) posibles de Miguel de Cervantes'

La Asociación Cultural Norbanova organiza, dentro de su ciclo 'Aula de la Palabra – Presentaciones', la presentación del libro Las vidas (im) posibles de Miguel de Cervantes, que tendrá lugar este jueves 18 de diciembre, de 19.30 a 20.30 horas.

Portada del libro 'Las vidas imposible de Miguel de Cervantes'. / Grupo Editorial Sial Pigmalión

El autor, Basilio Rodríguez Cañada, será el encargado de presentar su obra, con la colaboración del Grupo Editorial Sial Pigmalión. La actividad ofrece una oportunidad para acercarse a nuevas perspectivas sobre la vida y obra de uno de los escritores más universales de la literatura española.