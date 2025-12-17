Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde

A principios de marzo, la ciudad estrenará Paradiso Pub & Club, un local de temática LGTBI ubicado en la Calle Dr. Fleming, número 7, donde actualmente se encuentra el establecimiento Nebbia. El espacio presentará un diseño renovado y mantendrá su compromiso de ser un lugar seguro y accesible para el colectivo.

La programación incluirá espectáculos drag internacionales, shows privados, actuaciones de DJs, fiestas temáticas, bingos especiales y otros eventos, con el objetivo de consolidar el local como un punto de encuentro cultural y de ocio para la comunidad.

Nuevos propietarios

José Segura y José Manuel Merchán, conocidos popularmente como Los Joses, serán los propietarios del nuevo establecimiento. "Desde hace mucho tiempo teníamos la ilusión de poner en marcha un proyecto de ocio nocturno, especialmente dirigido al colectivo LGTBI. Tras muchos meses de trabajo, por fin ha surgido la oportunidad de hacerlo realidad. La idea es que el proyecto vea la luz el primer fin de semana de marzo, aunque la fecha aún está pendiente de confirmación, ya que debemos cerrar todos los detalles con los artistas invitados".

Reforma en el interior y tecnología puntera

"En cuanto a la decoración, el nuevo espacio no tendrá nada que ver con el local actual. El nombre también cambia y pasará a llamarse Paradiso, con una imagen completamente renovada. Vamos a realizar una pequeña reforma interior para modificar la decoración y la distribución del espacio. Además, contaremos con tecnología puntera, un escenario más grande y una pantalla LED. Respecto a Nebbia, el propietario es muy amigo nuestro y su etapa ya ha finalizado. Creemos que no hay mejor opción que aprovechar ese local, que además cuenta con todas las licencias en regla, lo que nos permite agilizar considerablemente los trámites y el proceso de apertura".

Nina Vagina y Priscila Osiris

Además, el proyecto contará con dos madrinas muy conocidas en la ciudad, Nina Vagina y Priscila Osiris, destacadas artistas drag de Extremadura. "Queremos que el local tenga dinamismo y que no siempre se vea la misma cara. La idea es que el público pueda encontrarse un día con un DJ y otro con un espectáculo drag, dándole así una vida activa y cambiante al espacio", afirman.

Fiestas temáticas especiales y bingo desde por la tarde

"Cada sábado organizaremos fiestas temáticas especiales y los domingos celebraremos un bingo desde por la tarde, ya que muchas personas trabajan los lunes. Además, tenemos muy claro que queremos darle un enfoque familiar, que quien decida pasar un domingo en un ambiente sano y con buen rollo piense en nuestro local, sienta que está en familia, se lo pase bien y disfrute de la experiencia".

Espacio seguro y acogedor para el colectivo

Por último, destacan que quieren que Paradiso sea un espacio seguro y acogedor para el colectivo LGTBI, aportando el orgullo que, según ellos, Cáceres merece. Consideran que, al ser una ciudad pequeña, no debería ser necesario desplazarse a otras localidades para disfrutar de un buen ambiente y del buen rollo dentro de la comunidad.