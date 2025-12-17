Este es el policía local de Cáceres galardonado por su labor en la guerra de Ucrania

Era marzo de 2022 cuando al fin se escuchó la frase más esperanzadora: "Ya estamos en Cracovia". La felicidad no podía ser mayor. Después de una dura travesía, marcada por la pérdida de cobertura y de internet en la campiña francesa y una avería que retrasó una madrugada entera su viaje, los policías locales de Cáceres Chema Melchor y Miguel Ángel Pulido llegaron a Przemysl, la segunda ciudad más antigua (después de Cracovia) en el sur de Polonia, a siete kilómetros de la frontera con Ucrania, y luego emprendieron a la vuelta a España con siete refugiados: tres madres y cuatro niños.

Los agentes iban a bordo de una furgoneta donada por Frutas Carolina, cargada de víveres, alimentos no perecederos, mantas, ropa y medicinas que facilitaron desde el Círculo Empresarial Cacereño, a través de Inmaculada Polo, la cacereña que una semana atrás también lideró una expedición que consiguió trasladar a la ciudad a otros 23 ucranianos. En ello colaboró igualmente Diego Hernández, responsable de Grúas Eugenio, instalaciones desde las que Melchor y Pulido partieron rumbo a la zona de conflicto.

Diploma a Chema Melchor. / El Períódico

Su punto de llegada estaba a las afueras de Przemysl, en una estación de esquí con hotel y almacén. Los policías llegaron en torno a las ocho de la mañana y descargaron el material después de haber estado conduciendo desde las doce del mediodía del día anterior cuando les arreglaron el furgón en un taller de Limoges, en Francia. Salieron de Cáceres un miércoles y recorrieron nada menos que 3.500 kilómetros. Ese material de la furgoneta lo dejaron en un bar de la estación de esquí que servía de almacén para las decenas de voluntarios que llegaban a Polonia. Era un punto al que además acudían a diario los militares y los miembros de la resistencia para trasladarlo hasta Ucrania a través de las montañas, jugándose para ello la vida.

En el hotel

El dueño del hotel les facilitó una habitación, donde los agentes pudieron descansar, ducharse y desayunar para enseguida emprender la vuelta, porque les esperaban otros 3.500 kilómetros. "Al peque de la expedición lo hemos colocado en el asiento delantero junto a mí y Miguel Ángel. Ya está calentito. Se ha puesto unas gafas de sol y está más contento que na", narraba el agente Chema Melchor a este diario, feliz por haber logrado esta auténtica heroicidad.

Condecoración / EL PERIÓDICO

Los agentes demostraron una gran humanidad. Dejaron todo por ayudar a quienes más lo necesitaban. Gracias a la solidaridad de Cáceres lograrán pagar el viaje. Fue a través de unos compañeros policías de Monesterio como contactaron con la Asociación IPA, un colectivo internacional de policías con delegación en Extremadura que les puso en contacto con SOS Ayuda Sin Fronteras, radicada en Sevilla, en la que también había miembros de IPA, y compuesta mayoritariamente por profesionales de las emergencias, por muchos policías, guardia civiles y bomberos. Juntos montaron un convoy formado por seis coches: el de Cáceres, cuatro de Sevilla y uno de Monesterio.

Al llegar a Cáceres, aquí les esperaban su familia y sus amigos, el conjunto de una sociedad que valoró esta gesta llena de cariño y de humanidad. Ahora, todo eso se ve recompensado y la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España (ANAV Protección Civil) le ha otorgado la Cruz de Servicios Distinguidos en su categoría de bronce a Chema Melchor. Una distinción más que merecida.