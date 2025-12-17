De Santiago de Chile a Cáceres: volver por Navidad con la música española en la maleta

Justo a punto de iniciar el regreso a España desde el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, con nombre de comandante, dejo atrás la capital con 35 grados. Me espera el invierno allá en Cáceres. El avión de Iberia viene atestado de turistas y españoles de vuelta a casa por Navidad. España engancha en cualquier época. Me esperan casi 13 horas de vuelo. Cruzaré Brasil, subiré por África y aterrizaré amaneciendo hoy en el lluvioso Madrid.

Ayer sentí de cerca nuestro país en la jornada que Sounds From Spain dedicó a promocionar la música española en el Centro Cultural de España en Chile, un edificio situado en el barrio de Providencia donde hay salas de exposiciones, teatro, jardín y biblioteca, dirigido por Joaquín Benito, que ya ha pasado por alguno de los otros 15 centros que España tiene repartidos en otros lugares del mundo para fomentar la cooperación cultural. Viene de merendar en la embajada donde han celebrado la Navidad. En el centro es el único español que he conocido.

Chile a vista de la mirada infalible de Carlos Ortiz / Carlos Ortiz

Lily y Joaquín son chilenos y coordinan la programación del CCE. Han hecho sentir en casa a nuestros artistas Javi Medina y María Ruiz, que pronto vuelven a casa. Javi saltará mañana a Argentina y volverá a Cádiz el viernes. María lleva un mes fuera de casa tras cantar antes en Uruguay y Argentina. Ellos son ejemplo fiel del oficio errante del músico que busca lejos de casa otros mercados.

Despego camino del frío, con el corazón agradecido y la mirada en el mar que tengo que cruzar. Me esperan en casa. Vuelvo por Navidad.