Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: "Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena"

El nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Pedro Merino Castro, es cacereño. El mando, nombrado este pasado martes por el Minisetrio del Interior, desciende de la localidad cacereña de Torremocha.

El consistorio de la localidad cacereña ha querido expresar su enhorabuena por el nombramiento: "Es un reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su compromiso con la seguridad y la justicia. Queremos expresar nuestro orgullo por tener a un hijo de nuestra tierra en un cargo de tanta responsabilidad y confianza", han señalado en una publicación de redes sociales.

Muestras de afecto

Rápidamente, los comentarios se han llenado de muestras de afecto hacia Merino: "Enhorabuena a nuestro paisano", "una persona de la que me siento orgullosísima como familiar y paisana" o "enhorabuena, amigo, por tu profesionalidad, sapiencia y entrega" son algunos de los mensajes que le han hecho llegar.

Merino Castro ha sido propuesto por la directora del cuerpo, Mercedes González, para cubrir a la mayor brevedad posible la vacante de Rafael Yuste tras su ascenso a general de brigada. Al cumplir los requisitos exigidos y reunir el perfil idóneo para desempeñar su labor en la unidad, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha firmado la propuesta para que Merino Castro ocupe el puesto con un plazo mínimo de permanencia de un año.

Yuste

Durante el periodo de Yuste (desde junio de 2023), la etapa ha estado marcada por investigaciones como las del caso Koldo o el de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobienro. La UCO también sigue actualmente la investigación sobre una presunta trama de corrupción con mordidas de contratos en la Diputación de Almería y ha estado detrás de las pesquisas ordenadas por el Tribunal Supremo en torno al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, juzgado hace un mes y que ha sido condenado opr revelación de datos reservados.

Ayudante de campo del Rey

Pedro Merino Castro fue ayudante de campo del Rey de 2013 a 2017, primero del entonces príncipe de Asturias y después del rey Felipe VI. Los ayudantes de campo asisten al rey de forma permanente y, en el desarrollo de actividades oficiales, a la reina. También forman parte del séquito de honor de los jefes de Estado extranjeros en visitas oficiales a España. Cuatro son del Ejército de Tierra, dos de la Armada, dos del Ejército del Aire y uno de la Guardia Civil, que desempeñan por turno estas funciones, según informa Casa Real.