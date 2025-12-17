Los vecinos de ciudad monumental inauguran su árbol de Navidad con un homenaje a las mujeres de 'Flores en Caleros'

La plaza del Socorro, en pleno casco antiguo de Cáceres, acogió este martes la inauguración del árbol de Navidad de la asociación vecinal Ciudad Monumental. Una cita cargada de simbolismo que sirvió también para rendir homenaje al grupo de mujeres que ha confeccionado esta pieza navideña de forma artesanal, con el descubrimiento de una placa conmemorativa.

"Queríamos celebrar una pequeña fiesta de inauguración de este árbol y, además, tener un detalle con las 30 o 35 mujeres que más tiempo han empleado en su elaboración: el grupo de 'Flores en Caleros', las auténticas expertas en ganchillo", señaló Celia Rubio, presidenta de la agrupación.

Inauguración del árbol navideño en la plaza del Socorro de Cáceres / Jorge Valiente

Villancicos y tradición

Al acto acudieron tanto el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, como los concejales Jacobi Ceballos y Víctor Bazo, quienes quisieron acompañar a los vecinos en agradecimiento a su dedicación, creatividad y compromiso con el barrio.

Durante la inauguración, los asistentes disfrutaron de un emotivo recital de villancicos a cargo del Coro del Hogar de Mayores Plaza Mayor, que aportaron música y tradición a una tarde marcada por la convivencia y el espíritu navideño.