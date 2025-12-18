Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Sin acuerdo: el juicio al exjefe de la Policía Local de Cáceres, fijado para el 3 de marzo

Los dos acusados (Cacho y el profesor de la academia) en la vista oral de este jueves. / Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Audiencia Provincial ha celebrado este 18 de diciembre una vista oral por el caso del presunto delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho (que ha pasado a segunda actividad), en relación a la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022. No ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y el juicio se ha fijado para el 3 de marzo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

