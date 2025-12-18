Tribunales
Sin acuerdo: el juicio al exjefe de la Policía Local de Cáceres, fijado para el 3 de marzo
La Audiencia Provincial ha celebrado este 18 de diciembre una vista oral por el caso del presunto delito de revelación de secretos (con el agravante de ser funcionario) al exjefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho (que ha pasado a segunda actividad), en relación a la filtración de un examen de oposición del cuerpo policial en 2022. No ha habido acuerdo de conformidad entre las partes y el juicio se ha fijado para el 3 de marzo.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
